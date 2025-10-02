Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Fußball Live: Stoppt Langenaubach den Türkgücü-Höhenflug?
Teaser KLB WETZLAR: +++ In der B-Liga peilt Aufsteiger Türkgücü Dillenburg den Durchmarsch an. Die nächste Hürde für den Spitzenreiter ist Ex-Verbandsligist Langenaubach. Wir übertragen das Spiel live +++
Dillenburg. Der SSV Türkgücü Dillenburg marschiert in der B-Liga munter in Richtung Aufstieg und wirkt dabei fast unaufhaltsam. Nächste Hürde: der SSV Langenaubach. Der ehemalige Verbandsligist schielt nach gutem Saisonstart ebenfalls nach oben, musste aber zuletzt ein 0:4 gegen den FSV Manderbach einstecken. Stoppt Langenaubach den Türkgücü-Höhenflug? Das sehen Sie am Sonntag, 5. Oktober, ab 15 Uhr live im Stream. Das Spiel wird von Sportreporter Tobias Manges und einem Experten, der noch bekanntgegeben wird, kommentiert.