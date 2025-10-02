 2025-10-02T08:44:29.515Z

In der Fußball-B-Liga Dillenburg empfängt Türkgücü Dillenburg den SSV Langenaubach zum Spitzenspiel. Wir übertragen die Partie am Sonntag (5. Oktober, 15 Uhr) live im Stream. © Grafik: VRM/M. Zink, I. Scherthan
Fußball Live: Stoppt Langenaubach den Türkgücü-Höhenflug?

Teaser KLB WETZLAR: +++ In der B-Liga peilt Aufsteiger Türkgücü Dillenburg den Durchmarsch an. Die nächste Hürde für den Spitzenreiter ist Ex-Verbandsligist Langenaubach. Wir übertragen das Spiel live +++

Dillenburg. Der SSV Türkgücü Dillenburg marschiert in der B-Liga munter in Richtung Aufstieg und wirkt dabei fast unaufhaltsam. Nächste Hürde: der SSV Langenaubach. Der ehemalige Verbandsligist schielt nach gutem Saisonstart ebenfalls nach oben, musste aber zuletzt ein 0:4 gegen den FSV Manderbach einstecken. Stoppt Langenaubach den Türkgücü-Höhenflug? Das sehen Sie am Sonntag, 5. Oktober, ab 15 Uhr live im Stream. Das Spiel wird von Sportreporter Tobias Manges und einem Experten, der noch bekanntgegeben wird, kommentiert.

