Fußball Live: Stoppt Langenaubach den Türkgücü-Höhenflug?

Dillenburg. Der SSV Türkgücü Dillenburg marschiert in der B-Liga munter in Richtung Aufstieg und wirkt dabei fast unaufhaltsam. Nächste Hürde: der SSV Langenaubach. Der ehemalige Verbandsligist schielt nach gutem Saisonstart ebenfalls nach oben, musste aber zuletzt ein 0:4 gegen den FSV Manderbach einstecken. Stoppt Langenaubach den Türkgücü-Höhenflug? Das sehen Sie am Sonntag, 5. Oktober, ab 15 Uhr live im Stream. Das Spiel wird von Sportreporter Tobias Manges und einem Experten, der noch bekanntgegeben wird, kommentiert.