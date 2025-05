Fußball live: SKG Bickenbach bittet Alsbach zum Kellergipfel

Darmstadt. SKG Bickenbach gegen FC Alsbach - dieses Derby verspricht emotional zu werden. Für beide Teams geht es um den Klassenerhalt. Wir übertragen die Partie am Sonntag um 15 Uhr live.

Es ist alles angerichtet für den Kellergipfel in der schmucken SKG-Arena in Bickenbach. Die SKG Bickenbach empfängt am vorletzten Spieltag der Fußball-Gruppenliga Darmstadt den Nachbarn FC Alsbach. Im Derby geht es nicht weniger als um den Klassenerhalt. Echo Online überträgt die Partie im Livestream. Kommentiert von Sportreporter Marcel Storch und Experte Sascha Huy (ehemaliger Trainer FC Alsbach und VfR Fehlheim).