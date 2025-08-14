 2025-08-14T11:39:53.462Z

BU: Wer schnappt sich den Derbysieg? Die SG Hüffelsheim und Eintracht Bad Kreuznach sind heiß aufs Nahe-Duell.
Fußball live: SG Hüffelsheim – Eintracht Bad Kreuznach

Hüffelsheim. Erst ein Derby-Sieg, dann große Feier auf dem Bad Kreuznacher Jahrmarkt? Mit diesem Wunsch gehen die SG Hüffelsheim und Eintracht Bad Kreuznach in das packende Nahe-Duell am Freitag um 19 Uhr in der Verbandsliga. Die Allgemeine Zeitung zeigt das Match live im Stream.

Wenn ihr das Spiel live verfolgen wollt, müsst ihr nur auf den Link unten klicken. Viel Spaß!

https://www.allgemeine-zeitung.de/sport/fussball/fussball-bad-kreuznach/fussball-live-hueffelsheim-und-bad-kreuznach-wollen-derbysieg-4875938

Florian SchlechtAutor