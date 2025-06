Fußball live: Schafft Lorsch in Seckmauern das Wunder?

Seckmauern. 90 Minuten sind gespielt im Relegationsduell zwischen dem TSV Seckmauern und Olympia Lorsch - und wirklich alles sieht danach aus, als ob der TSV ins Finale um den Aufstieg in die Gruppenliga Darmstadt einzieht. 3:0 siegten die Seckmaurer im Hinspiel in Lorsch, am Donnerstag, 19 Uhr, steigt das Rückspiel. Gibt es ein Seckmaurer Schaulaufen oder schaffen die Lorscher doch „das Wunder von Seckmauern“?