Stellt der SC Waldgirmes gegen den FC Gießen den Anschluss ans untere Mittelfeld der Fußball-Hessenliga her? Fußball Live liefert am Samstag ab 15.30 Uhr die Antwort. © Grafik: VRM/M. Zink, I. Scherthan
Fußball Live: SC Waldgirmes will im Derby den Bock umstoßen

Teaser HL: +++ Nach drei Pleiten in Folge geht es für den Fußball-Hessenligisten darum, den Anschluss ans untere Mittelfeld zu halten. Wir übertragen das Prestige-Duell gegen den FC Gießen live +++

Lahnau-Waldgirmes. Nur knapp 18 Kilometer liegen zwischen der Sportanlage von Fußball-Hessenligist SC Waldgirmes und der Heimspielstätte des kommenden Gegners FC Gießen im Waldstadion. Sechs Zähler Rückstand auf die Universitätsstädter weisen die Lahnauer aktuell in der Tabelle auf. Doch wie groß ist der sportliche Abstand vor dem Duell an diesem Samstag (15.30 Uhr) wirklich? Bei Fußball Live auf mittelhessen.de erfahren Sie es! Erleben Sie 90 spannende Minuten, in denen der SCW versuchen wird, den Negativtrend zu stoppen und den Anschluss ans rettende Ufer herzustellen. Kommentiert wird die Partie von Sportreporter André Besler, der Experte wird in Kürze bekanntgegeben.

Den kompletten Bericht + Stream findet Ihr bei unserem Kooperationspartner mittelhessen.de (PLUS-Inhalt) unter diesem Link.

