Fußball Live: SC Waldgirmes will im Derby den Bock umstoßen

Lahnau-Waldgirmes. Nur knapp 18 Kilometer liegen zwischen der Sportanlage von Fußball-Hessenligist SC Waldgirmes und der Heimspielstätte des kommenden Gegners FC Gießen im Waldstadion. Sechs Zähler Rückstand auf die Universitätsstädter weisen die Lahnauer aktuell in der Tabelle auf. Doch wie groß ist der sportliche Abstand vor dem Duell an diesem Samstag (15.30 Uhr) wirklich? Bei Fußball Live auf mittelhessen.de erfahren Sie es! Erleben Sie 90 spannende Minuten, in denen der SCW versuchen wird, den Negativtrend zu stoppen und den Anschluss ans rettende Ufer herzustellen. Kommentiert wird die Partie von Sportreporter André Besler, der Experte wird in Kürze bekanntgegeben.