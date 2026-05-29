Fußball Live: RSV Büblingshausen will ins Relegations-Finale

Wetzlar. Noch mal 90 plus x Minuten alles reinwerfen – und am Ende im großen Relegations-Finale um die Fußball-Gruppenliga stehen. Dieser Traum erfüllt sich an diesem Sonntag nur für eine Mannschaft, wenn der RSV Büblingshausen den VfB Wetter empfängt. Die Gastgeber nehmen ein 2:1 aus dem Hinspiel mit in die zweite Partie auf der Bezirkssportanlage, doch die Wetteraner sind noch lange nicht geschlagen. Wer hält die Chance auf die Gruppenliga am Leben? Die Entscheidung fällt am 31. Mai ab 15 Uhr bei Fußball Live. Kommentiert wird die Partie von Sportreporter André Besler und Experte Daniel Schäfer, Trainer des FC Burgsolms.