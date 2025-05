Fußball live: Relegations-Krimi zwischen Höchst und Hellas

Höchst. Erleichterung beim TSV Höchst am letzten Spieltag. Mit einem 2:1 beim SV Geinsheim sicherte sich der TSV in der Gruppenliga endgültig den Abstiegsrelegationsplatz – aber dort wartet direkt die nächste Mammutaufgabe! Um genau zu sein, wartet dort am Sonntag (1. Juni, 15 Uhr) der SV Hellas Darmstadt aus der Kreisoberliga Darmstadt/Groß-Gerau. Und Hellas will mit allen Mitteln hoch. Also: Abstieg oder Aufstieg?