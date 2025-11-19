 2025-11-18T09:22:12.436Z

Fußball Live: Reitet der FSV Cappel die Welle weiter?

Teaser GL GI/MR: +++ Weichenstellung vor der Winterpause: Bleibt der FSV Cappel sogar ganz oben dran? Oder klettert die SG Waldsolms unten nochmal über den Strich? Das Gruppenliga-Duell live im Stream +++

Wetzlar. Liga-Neuling gegen Liga-Dino – für gewöhnlich eine Ansetzung mit klarer Rollenverteilung. Doch wenn an diesem Sonntag (ab 15 Uhr live im Stream) der FSV Cappel die SG Waldsolms empfängt, ist vieles anders. Aufsteiger Cappel reitet auf einer Euphoriewelle durch die Fußball-Gruppenliga und könnte zur Winterpause sogar ganz oben anklopfen, während die SG Waldsolms zurzeit den Abstiegsrelegationsrang innehat. Welcher Trend sich fortsetzt, klärt das Duell am Cappeler Köppel – kommentiert von Sportreporter André Besler und Experte Mario Lefebre.

