Fußball Live: Reißt der TuS Driedorf das Ruder herum?

Driedorf. Zehnter gegen 13. – ungewohnte Ausgangssituation in der Fußball-A-Liga Dillenburg. Eigentlich waren sowohl der TuS Driedorf als auch die SSG Breitscheid mit Ambitionen in die Saison gestartet. Nach einem Drittel der Saison finden sich die beiden Teams im Abstiegskampf wieder. Verfolgen Sie das Westerwald-Derby am Sonntag (15 Uhr, Kunstrasenplatz Driedorf) live im Stream. Kommentiert wird das Spiel von Sportreporter Hendrik Erb und Experte Max Schneider.