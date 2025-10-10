Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Fußball Live: Reißt der TuS Driedorf das Ruder herum?
Teaser KLA DILLENBURG: +++ Im Westerwald-Derby der Fußball-A-Liga Dillenburg treffen verflogene Ambitionen aufeinander. Sowohl Driedorf als auch Breitscheid hoffen auf die Wende. Live im Stream verfolgen +++
Driedorf. Zehnter gegen 13. – ungewohnte Ausgangssituation in der Fußball-A-Liga Dillenburg. Eigentlich waren sowohl der TuS Driedorf als auch die SSG Breitscheid mit Ambitionen in die Saison gestartet. Nach einem Drittel der Saison finden sich die beiden Teams im Abstiegskampf wieder. Verfolgen Sie das Westerwald-Derby am Sonntag (15 Uhr, Kunstrasenplatz Driedorf) live im Stream. Kommentiert wird das Spiel von Sportreporter Hendrik Erb und Experte Max Schneider.