 2025-10-02T08:44:29.515Z

Livestream
In der Fußball-A-Liga Dillenburg empfängt der TuS Driedorf die SSG Breitscheid. © Grafik: VRM/M. Zink, I. Scherthan
In der Fußball-A-Liga Dillenburg empfängt der TuS Driedorf die SSG Breitscheid. © Grafik: VRM/M. Zink, I. Scherthan

Fußball Live: Reißt der TuS Driedorf das Ruder herum?

Teaser KLA DILLENBURG: +++ Im Westerwald-Derby der Fußball-A-Liga Dillenburg treffen verflogene Ambitionen aufeinander. Sowohl Driedorf als auch Breitscheid hoffen auf die Wende. Live im Stream verfolgen +++

Verlinkte Inhalte

KLA Dillenburg
Breitscheid
Driedorf

Driedorf. Zehnter gegen 13. – ungewohnte Ausgangssituation in der Fußball-A-Liga Dillenburg. Eigentlich waren sowohl der TuS Driedorf als auch die SSG Breitscheid mit Ambitionen in die Saison gestartet. Nach einem Drittel der Saison finden sich die beiden Teams im Abstiegskampf wieder. Verfolgen Sie das Westerwald-Derby am Sonntag (15 Uhr, Kunstrasenplatz Driedorf) live im Stream. Kommentiert wird das Spiel von Sportreporter Hendrik Erb und Experte Max Schneider.

Den kompletten Bericht + Stream bekommt Ihr bei unserem Kooperationspartner mittelhessen.de (PLUS-Inhalt) unter diesem Link.

Aufrufe: 010.10.2025, 16:41 Uhr
RedaktionAutor