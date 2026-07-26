Fußball live: Pokal-Derby zwischen Horchheim und Neuhausen

Wer zieht im Lokalderby in die 3. Runde des Verbandspokals ein - der SV Horchheim oder die TuS Neuhausen? – Foto: VRM/M. Zink, I. Scherthan

Worms. Im Stadtmeisterschaftsfinale ging der Sieg an den SV Horchheim, jetzt hat die TuS Neuhausen die Chance auf die direkte Revanche. Doch wenn der SVH und die TuS am Mittwoch, 29. Juli, um 18.45 Uhr in der zweiten Runde des Verbandspokals aufeinandertreffen, geht es nicht nur um eine offene Rechnung. Es geht ums Weiterkommen. Es geht um Derby-Emotionen.

Und ihr könnt live dabei sein! Die Wormser Zeitung und die Allgemeine Zeitung übertragen die Partie live und in voller Länge. Kommentiert von Sportreporter Benedikt Palm und Ex-Neuhausen-Coach Franz Graber.

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