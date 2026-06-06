 2026-06-03T09:07:03.210Z

Relegation

Fußball Live: Nutzt der FC Werdorf einen Nichtangriffspakt?

Teaser RELEGATION KOL WEST: +++ Der FC Burgsolms hofft, der VfL Fellerdilln feiert und der FC Werdorf muss – in der Relegation zur Kreisoberliga West sind noch Fragen offen. Sehen Sie das Spiel im Livestream +++

von Redaktion · Heute, 16:06 Uhr · 0 Leser
Der VfL Fellerdilln empfängt im dritten Spiel der Relegation zur Fußball-Kreisoberliga West den FC Werdorf. Anpfiff ist am Sonntag um 17 Uhr. © Grafik: VRM/M. Zink, I. Scherthan
Der VfL Fellerdilln empfängt im dritten Spiel der Relegation zur Fußball-Kreisoberliga West den FC Werdorf. Anpfiff ist am Sonntag um 17 Uhr. © Grafik: VRM/M. Zink, I. Scherthan

Verlinkte Inhalte

Rel. KOL Wetzlar
Werdorf
Fellerdilln

Haiger-Fellerdilln. In der Relegation zur Fußball-Kreisoberliga West ist die erste Entscheidung bereits gefallen. Durch den Aufstieg des RSV Büblingshausen in die Gruppenliga Gießen/Marburg kann der VfL Fellerdilln schon vor dem dritten Spiel an diesem Sonntag (17 Uhr, Haiger-Fellerdilln) gegen den FC Werdorf feiern. Doch auch die zwei übrigen Teams dürfen noch von der „KOL“ träumen. Während den Werdorfern bereits ein Punktgewinn genügt, muss der FC Burgsolms auf einen Sieg des VfL hoffen. Sehen Sie dieses hochspannende Duell live im Stream auf mittelhessen.de – kommentiert von den Sportreportern Hendrik Erb und André Besler.

Den kompletten Bericht lest ihr bei unserem Kooperationspartner mittelhessen.de (PLUS-Inhalt) unter diesem Link.