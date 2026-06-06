Fußball Live: Nutzt der FC Werdorf einen Nichtangriffspakt?

Haiger-Fellerdilln. In der Relegation zur Fußball-Kreisoberliga West ist die erste Entscheidung bereits gefallen. Durch den Aufstieg des RSV Büblingshausen in die Gruppenliga Gießen/Marburg kann der VfL Fellerdilln schon vor dem dritten Spiel an diesem Sonntag (17 Uhr, Haiger-Fellerdilln) gegen den FC Werdorf feiern. Doch auch die zwei übrigen Teams dürfen noch von der „KOL“ träumen. Während den Werdorfern bereits ein Punktgewinn genügt, muss der FC Burgsolms auf einen Sieg des VfL hoffen. Sehen Sie dieses hochspannende Duell live im Stream auf mittelhessen.de – kommentiert von den Sportreportern Hendrik Erb und André Besler.