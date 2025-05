Fußball live: Münster und Ober-Roden kämpfen um Kreispokal

Klein-Umstadt. Finale in Berlin? Sicher spannend, aber wer braucht schon den DFB-Pokal, wenn er den Kreispokal Dieburg haben kann. Im Finale treffen am Mittwoch, 21. Mai, um 18.30 Uhr Gruppenligist SV Münster und Verbandsligist Germania Ober-Roden auf dem Sportplatz in Klein-Umstadt aufeinander.