 2026-07-17T11:53:53.177Z

Pokal

Fußball Live: Mittelhessischer Kracher im Hessenpokalf

Teaser HESSENPOKAL: +++ Schon vor dem Start der offiziellen Runde gibt es bei Fußball Live einen Pokalkracher zu sehen. Verfolgen Sie das Duell zwischen dem SSC Burg und dem SC Waldgirmes live im Stream +++

von Redaktion · Heute, 14:41 Uhr · 0 Leser
In der 1. Runde des Fußball-Hessenpokals empfängt der SSC Burg den SC Waldgirmes. © VRM/M. Zink und VRM/I. Scherthan
In der 1. Runde des Fußball-Hessenpokals empfängt der SSC Burg den SC Waldgirmes. © VRM/M. Zink und VRM/I. Scherthan

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Herborn-Burg. Knapp zwei Wochen später treffen sich der SSC Burg und der SC Waldgirmes in der Fußball-Verbandsliga wieder, doch zunächst kommt es in der 1. Runde des Hessenpokals zu einem ersten hochspannenden Vergleich. Als Hessenliga-Absteiger müssen sich die Lahnauer neu aufstellen, der SSC befindet sich hingegen nach einer starken Spielzeit weiterhin im Aufwind. Anpfiff für den Pokalkracher ist am Donnerstag, 23. Juli, um 19 Uhr. Kommentiert wird die Partie live im Stream von Sportrepoter Hendrik Erb.

Den kompletten Bericht lest ihr bei unserem Kooperationspartner mittelhessen.de (PLUS-Inhalt) unter diesem Link.