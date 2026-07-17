Fußball Live: Mittelhessischer Kracher im Hessenpokalf

Herborn-Burg. Knapp zwei Wochen später treffen sich der SSC Burg und der SC Waldgirmes in der Fußball-Verbandsliga wieder, doch zunächst kommt es in der 1. Runde des Hessenpokals zu einem ersten hochspannenden Vergleich. Als Hessenliga-Absteiger müssen sich die Lahnauer neu aufstellen, der SSC befindet sich hingegen nach einer starken Spielzeit weiterhin im Aufwind. Anpfiff für den Pokalkracher ist am Donnerstag, 23. Juli, um 19 Uhr. Kommentiert wird die Partie live im Stream von Sportrepoter Hendrik Erb.