Fußball live: Lorsch fordert Seckmauern in der Relegation

Südhessen. Diese Spiele sind das Salz in der Suppe am Ende einer jeden Amateurfußballsaison: die Relegation. Zwei Teams aus Südhessen, die in diesem Jahr dort antreten dürfen, sind Olympia Lorsch und der TSV Seckmauern. Die Kreisoberliga-Zweiten von der Bergstraße und aus dem Odenwald treffen am Sonntag, 15 Uhr, in Lorsch aufeinander - es ist das Hinspiel im Rennen um den Aufstieg in die Gruppenliga. Das Rückspiel folgt am Donnerstag, 5. Juni, 19 Uhr (ebenfalls live bei Echo online!). Am Ende geht es auch darum, wer die besseren Nerven hat.