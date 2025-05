Du wirst automatisch weitergeleitet...

In der Fußball-B-Liga Dillenburg empfängt der SSV Wissenbach am Sonntag ab 15 Uhr den SSV Langenaubach. Wir übertragen das Spiel live im Stream.

Fußball Live: Letzte Chance für Wissenbach und Langenaubach Teaser KLB DILLENBURG: +++ In der B-Liga Dillenburg kommt es am vorletzten Spieltag zum Verfolgerduell um den Relegationsplatz. Wissenbach empfängt Langenaubach. Wir übertragen das Spiel live im Stream +++ Verlinkte Inhalte KLB Dillenburg Langenaubach Wissenbach Eschenburg-Wissenbach. Crunchtime im Aufstiegsrennen: Am vorletzten Spieltag der B-Liga Dillenburg empfängt der Tabellendritte SSV Wissenbach (52 Punkte) den Vierten SSV Langenaubach (50 Punkte). Beide schielen noch auf Rang zwei. Der würde für die Relegation zur A-Liga reichen. Dafür brauchen beide Teams unbedingt einen Sieg – und einen Stolperer vom aktuellen Zweiten SSV Frohnhausen II (54 Punkte). Wer darf weiter hoffen, für wen platzt der Traum vom Aufstieg? Das sehen Sie live bei uns im Stream. Anstoß ist am Sonntag, 18. Mai, um 15 Uhr. Das Spiel wird von Sportreporter Tobias Manges und Experte Matthias Daum kommentiert. Den kompletten Bericht und Stream bekommt Ihr bei unserem Kooperationspartner mittelhessen.de (PLUS-Inhalt) unter diesem Link.