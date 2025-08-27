Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Das Wormser Stadtteil-Derby zwischen der TSG Pfeddersheim und der TuS Neuhausen wird am Freitag live übertragen. – Foto: VRM/M. Zink; I. Scherthan
Fußball live: Landesliga-Derby elektrisiert die Stadt Worms
Kellerduell im Wormser Stadtteilderby: Die strauchelnden Pfeddersheimer müssen sich am Freitag gegen die frisch aufgestiegene TuS Neuhausen beweisen - live bei der Wormser Zeitung im Stream
Worms. Es ist ein wegweisendes Spiel in Pfeddersheim am Freitagabend (19 Uhr). Schon früh in der Saison läuten bei beiden Vereinen die Alarmglocken: Die TSG hat bereits nach den ersten zwei Niederlagen der Saison und dem Ausscheiden aus dem Verbandspokal den Cheftrainer Marco Streker entlassen und kämpft nun darum, nicht den Anschluss in der Landesliga zu verlieren.
Und auch die TuS aus Neuhausen hat noch Probleme in der neuen Liga, nachdem sie aus den ersten vier Spielen nur einen Punkt mitnehmen konnten. Entscheiden sie das Spiel für sich, ziehen sie vorerst sogar an dem Ex-Verbandsligisten vorbei.
Das Wormser Sorgenduell können Sie hier live im Stream der Wormser Zeitung sehen - kommentiert von Sportreporter Henry Metz und Co-Kommentator Philip Bach, dem Neuhausener Aufstiegshelden und ehemaligen Pfeddersheimer.