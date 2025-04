Fußball Live: Kreisoberliga-Topspiel in Büblingshausen

Wetzlar. Die besten Spiele aus dem mittelhessischen Amateurfußball live und in voller Länge: Die gibt es ab sofort bei uns. Wir übertragen das Kreisoberliga-Topspiel zwischen dem RSV Büblingshausen und der SG Naunheim/Niedergirmes live im Stream. Spitzenreiter Naunheim/Niedergirmes könnte mit einem Sieg einen großen Schritt in Richtung Gruppenliga-Aufstieg machen. Der Tabellendritte Büblingshausen schielt noch auf Platz zwei – der würde für die Relegation reichen. Anstoß ist am Sonntag, 27. April, um 16 Uhr. Das Spiel wird von Sportreporter Tobias Manges und der mittelhessischen Trainerikone Jürgen „Perphy“ Hendrich kommentiert.