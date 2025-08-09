 2025-08-07T08:03:27.630Z

Livestream
Fußball Live mit dem Derby in der A-Liga Dillenburg: SG Sinn/Hörbach gegen SG Aartal. © Grafik: VRM/M. Zink; I. Scherthan
Fußball Live mit dem Derby in der A-Liga Dillenburg: SG Sinn/Hörbach gegen SG Aartal. © Grafik: VRM/M. Zink; I. Scherthan

Fußball Live: Holt Sinn/Hörbach im Derby den nächsten Sieg?

Teaser KLA DILLENBURG: +++ Große Emotionen, noch größerer Kampf: Das Derby zwischen der SG Sinn/Hörbach und der SG Aartal verspricht genau das. Wir übertragen die Partie der Fußball-A-Liga Dillenburg live+++

Verlinkte Inhalte

KLA Dillenburg
Aartal
Sinn/Hörbach

Sinn. Sechs-Punkte Start für die SG Sinn/Hörbach oder erste Zähler für die SG Aartal? Am zweiten Spieltag der Fußball-A-Liga Dillenburg werden bereits die Weichen gestellt. Hoch her ging es schon beim letzten Aufeinandertreffen beider Teams. Die SGA siegte 4:3. Ob Sinn/Hörbach die Revanche gelingt, verfolgen Sie ab 15 Uhr live im Stream. Sportreporter Andre Besler und Experte Pascal Merkardt kommentieren die Partie. Merkardt ist ehemaliger Spieler und Trainer der Gastgeber sowie früherer Klassenleiter der C-Liga Dillenburg.

Den kompletten Bericht + Stream findet Ihr bei unserem Kooperationspartner mittelhessen.de (PLUS-Inhalt) unter diesem Link.

Aufrufe: 09.8.2025, 12:59 Uhr
RedaktionAutor