Fußball Live: Holt Sinn/Hörbach im Derby den nächsten Sieg?
Teaser KLA DILLENBURG: +++ Große Emotionen, noch größerer Kampf: Das Derby zwischen der SG Sinn/Hörbach und der SG Aartal verspricht genau das. Wir übertragen die Partie der Fußball-A-Liga Dillenburg live+++
Sinn. Sechs-Punkte Start für die SG Sinn/Hörbach oder erste Zähler für die SG Aartal? Am zweiten Spieltag der Fußball-A-Liga Dillenburg werden bereits die Weichen gestellt. Hoch her ging es schon beim letzten Aufeinandertreffen beider Teams. Die SGA siegte 4:3. Ob Sinn/Hörbach die Revanche gelingt, verfolgen Sie ab 15 Uhr live im Stream. Sportreporter Andre Besler und Experte Pascal Merkardt kommentieren die Partie. Merkardt ist ehemaliger Spieler und Trainer der Gastgeber sowie früherer Klassenleiter der C-Liga Dillenburg.