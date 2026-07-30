 2026-07-30T07:56:49.385Z

Livestream

Fußball Live: Hinterländer Schwergewichte im Pokal-Kracher

Teaser KREISPOKAL BIEDENKOPF: +++ Der VfL Biedenkopf geht als Titelverteidiger in den Kreispokal-Wettbewerb, hat aber direkt die härteste Nuss zu knacken – Gruppenliga-Rivale FV Breidenbach. Der Hit live im Stream +++

von Redaktion · Heute, 11:41 Uhr · 0 Leser
Im Achtelfinale des Fußball-Kreispokals Biedenkopf treffen die Hinterländer Schwergewichte direkt aufeinander: FV Breidenbach gegen VfL Biedenkopf – live im Stream auf mittelhessen.de. © VRM/M. Zink und VRM/I. Scherthan
Im Achtelfinale des Fußball-Kreispokals Biedenkopf treffen die Hinterländer Schwergewichte direkt aufeinander: FV Breidenbach gegen VfL Biedenkopf – live im Stream auf mittelhessen.de. © VRM/M. Zink und VRM/I. Scherthan

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GL Gießen/Marburg
FV Breidenbach
VfL Biedenkopf

Wetzlar. Da hat es Losfee Marie-Sophie Künkel gut mit allen Fußballfans im Hinterland und darüber hinaus gemeint. Die Kreistagsvorsitzende bescherte dem Achtelfinale des Kreispokals Biedenkopf den ultimativen Kracher: FV Breidenbach gegen VfL Biedenkopf – die beiden kickenden Schwergewichte des Hinterlands im direkten Duell. Heißt auch: Beim Spiel „Verbandsliga-Absteiger gegen Spitzenteam aus der Gruppenliga“ steht gleich eine ganze Pokalsaison auf dem Spiel. Wir übertragen die Partie am 5. August ab 18.30 Uhr live im Stream, kommentiert von Sportreporter André Besler.

Den kompletten Bericht lest ihr bei unserem Kooperationspartner mittelhessen.de (PLUS-Inhalt) unter diesem Link.