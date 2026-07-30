Fußball Live: Hinterländer Schwergewichte im Pokal-Kracher

Wetzlar. Da hat es Losfee Marie-Sophie Künkel gut mit allen Fußballfans im Hinterland und darüber hinaus gemeint. Die Kreistagsvorsitzende bescherte dem Achtelfinale des Kreispokals Biedenkopf den ultimativen Kracher: FV Breidenbach gegen VfL Biedenkopf – die beiden kickenden Schwergewichte des Hinterlands im direkten Duell. Heißt auch: Beim Spiel „Verbandsliga-Absteiger gegen Spitzenteam aus der Gruppenliga“ steht gleich eine ganze Pokalsaison auf dem Spiel. Wir übertragen die Partie am 5. August ab 18.30 Uhr live im Stream, kommentiert von Sportreporter André Besler.