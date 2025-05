Fußball live: FV Biebrich will in Walluf in die Relegation einziehen

Wiesbaden. Was für eine überragende Saison - von beiden Mannschaften. Und zum Abschluss kommt es am letzten Spieltag zum direkten Duell! Die SG Walluf erwartet am Sonntag, Anpfiff 15.30 Uhr, den FV Biebrich 02 zum Knüller in der Verbandsliga. Es steckt viel Brisanz in der Partie: Mit einem Sieg würden die Biebricher definitiv auf Platz zwei springen und sich für die Aufstiegsrelegation zur Hessenliga qualifizieren. Ihr könnt die Partie beim Wiesbadener Kurier hier live im Stream verfolgen.