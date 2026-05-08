Fußball Live: Finale des Kreispokals Biedenkopf im Stream

Endspiel um den Kreispokal in Biedenkopf: Wir übertragen das Finale zwischen dem VfL Biedenkopf (Gruppenliga) und der SG Silberg/Eisenhausen (Kreisoberliga) am 13. Mai um 18.30 Uhr live im Stream. © VRM/M.Zink, I. Scherthan

Biedenkopf. Finale im Kreispokal Biedenkopf: Am Mittwoch, 13. Mai, treffen der VfL Biedenkopf und die SG Silberg/Eisenhausen im Endspiel aufeinander. Wer schnappt sich den Titel? Gruppenligist Biedenkopf ist auf dem Papier der Favorit. Doch Kreisoberligist Silberg/Eisenhausen möchte den scheidenden Trainer Sebastian Dietrich unbedingt mit einem Titel verabschieden. Anpfiff in Biedenkopf ist um 18.30 Uhr. Das Spiel wird von Sportreporter Tobias Manges und einem Experten, der noch bekannt gegeben wird, kommentiert.