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Pokal
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Fußball Live: Finale des Kreispokals Biedenkopf im Stream
Teaser KREISPOKAL BIEDENKOPF: +++ Wer schnappt sich den Titel im Kreispokal Biedenkopf? Am 13. Mai (Mittwoch) steigt das Finale zwischen dem VfL Biedenkopf und der SG Silberg/Eisenhausen. Wir übertragen live +++
Biedenkopf. Finale im Kreispokal Biedenkopf: Am Mittwoch, 13. Mai, treffen der VfL Biedenkopf und die SG Silberg/Eisenhausen im Endspiel aufeinander. Wer schnappt sich den Titel? Gruppenligist Biedenkopf ist auf dem Papier der Favorit. Doch Kreisoberligist Silberg/Eisenhausen möchte den scheidenden Trainer Sebastian Dietrich unbedingt mit einem Titel verabschieden. Anpfiff in Biedenkopf ist um 18.30 Uhr. Das Spiel wird von Sportreporter Tobias Manges und einem Experten, der noch bekannt gegeben wird, kommentiert.