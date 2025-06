Fußball live: Essenheim und Frei-Weinheim ringen um A-Klasse

Mainz. Nur zwei Zähler haben der Spvgg Essenheim zur Meisterschaft der B-Klasse Mainz-Bingen Ost gefehlt. Als Tabellenzweiter stehen den Essenheimern nun die Aufstiegsspiele bevor, in denen es gegen den VfL Frei-Weinheim, den Vizemeister der B-Klasse Mainz-Bingen West, geht. Am Freitagabend um 19 Uhr steigt das Hinspiel in Essenheim.