Fußball Live: Dillkreis-Duell zwischen Steinbach II und Burg

Haiger. Dillkreis-Derby in der Verbandsliga – mit unterschiedlichen Vorzeichen: Der TSV Steinbach Haiger II möchte den guten Saisonstart mit dem dritten Sieg veredeln. Für Aufsteiger SSC Burg zählt dagegen jeder Punkt für den Klassenerhalt. Wir übertragen die Partie live im Stream. Anpfiff ist am Mittwoch, 20. August, um 19.30 Uhr im Sibre-Sportzentrum am Haarwasen. Das Spiel wird von Sportreporter Tobias Manges und Experte Sven Firmenich kommentiert.