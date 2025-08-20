Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Fußball Live: Dillkreis-Duell zwischen Steinbach II und Burg
Teaser VL MITTE: +++ Derby am Haarwasen: In der Verbandsliga treffen am Mittwoch mit dem TSV Steinbach Haiger II und dem SSC Juno Burg beide Dillkreis-Teams aufeinander. Wir übertragen das Spiel live +++
Haiger. Dillkreis-Derby in der Verbandsliga – mit unterschiedlichen Vorzeichen: Der TSV Steinbach Haiger II möchte den guten Saisonstart mit dem dritten Sieg veredeln. Für Aufsteiger SSC Burg zählt dagegen jeder Punkt für den Klassenerhalt. Wir übertragen die Partie live im Stream. Anpfiff ist am Mittwoch, 20. August, um 19.30 Uhr im Sibre-Sportzentrum am Haarwasen. Das Spiel wird von Sportreporter Tobias Manges und Experte Sven Firmenich kommentiert.