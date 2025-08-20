 2025-08-20T04:22:19.839Z

Livestream
Der TSV Steinbach Haiger II möchte den guten Saisonstart in der Verbandsliga veredeln. Für Aufsteiger SSC Burg zählt dagegen jeder Punkt für den Klassenerhalt. Wir übertragen das Derby live. © Grafik: VRM/M. Zink, I. Scherthan
Fußball Live: Dillkreis-Duell zwischen Steinbach II und Burg

Teaser VL MITTE: +++ Derby am Haarwasen: In der Verbandsliga treffen am Mittwoch mit dem TSV Steinbach Haiger II und dem SSC Juno Burg beide Dillkreis-Teams aufeinander. Wir übertragen das Spiel live +++

Haiger. Dillkreis-Derby in der Verbandsliga – mit unterschiedlichen Vorzeichen: Der TSV Steinbach Haiger II möchte den guten Saisonstart mit dem dritten Sieg veredeln. Für Aufsteiger SSC Burg zählt dagegen jeder Punkt für den Klassenerhalt. Wir übertragen die Partie live im Stream. Anpfiff ist am Mittwoch, 20. August, um 19.30 Uhr im Sibre-Sportzentrum am Haarwasen. Das Spiel wird von Sportreporter Tobias Manges und Experte Sven Firmenich kommentiert.

Den kompletten Bericht + Livestream bekommt Ihr bei unserem Kooperationspartner mittelhessen.de (PLUS-Inhalt) unter diesem Link.

