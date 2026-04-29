Fußball live: Dersim und Fehlheim im Verfolgerduell

Sie wollen beide zurück in die Verbandsliga. Und der SV Dersim Rüsselsheim und der VfR Fehlheim sind auf gutem Weg, das Vorhaben in die Tat umzusetzen. Vor dem direkten Vergleich in der Gruppenliga an diesem Sonntag (15.30 Uhr) in Rüsselsheim ist Dersim mit 57 Punkten Tabellenzweiter, der VfR ist Dritter – mit drei Zählern, aber auch einer Partie weniger. Und ganz außer Sicht ist Tabellenführer VfB Ginsheim (66) auch noch nicht. Dennoch gilt es für die Rüsselsheimer und Fehlheimer, den zweiten Rang zu sichern, der die Teilnahme an der Aufstiegsrelegation bedeutet. Was mit einem Sieg im Verfolgerduell ein Stück gewisser würde. Echo Online überträgt die Begegnung live, kommentiert von Sportreporter Felix Breiner.

So., 03.05.2026, 15:30 Uhr SV Dersim Rüsselsheim SV Dersim VfR Fehlheim VfR Fehlheim 15:30 PUSH