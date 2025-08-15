Fußball Live: Büblingshausen und Mü/Du im Derby-Fight

Wetzlar. Die Tabelle lügt nicht, heißt es oft im Fußball. Doch vor dem Duell des RSV Büblingshausen gegen den SC Münchholzhausen/Dutenhofen am dritten Spieltag der Fußball-Kreisoberliga West sagt das Tableau nicht alles aus. Trotz gleicher Punktzahl und der minimal besseren Ausgangslage für die Gäste geht der RSV als klarer Favorit in die Partie. Ob er diese Rolle aber auch ausfüllen kann, müssen die 90 Minuten noch zeigen. Kommentiert wird das Wetzlarer Stadt-Derby von Sportreporter Hendrik Erb und Experte Johannes Märzhäuser.