 2025-08-14T11:39:53.462Z

Livestream
An diesem Sonntag messen sich in der Fußball-Kreisoberliga West der RSV Büblingshausen und der SC Münchholzhausen/Dutenhofen im Wetzlarer Stadt-Derby. © Grafik: VRM/M. Zink, I. Scherthan
Fußball Live: Büblingshausen und Mü/Du im Derby-Fight

Teaser KOL WEST: +++ Ein Duell mit unterschiedlichen Vorzeichen? Im Wetzlarer Stadt-Derby kämpfen der RSV Büblingshausen und der SC Münchholzhausen/Dutenhofen um die Vorherrschaft. Wir übertragen live +++

Wetzlar. Die Tabelle lügt nicht, heißt es oft im Fußball. Doch vor dem Duell des RSV Büblingshausen gegen den SC Münchholzhausen/Dutenhofen am dritten Spieltag der Fußball-Kreisoberliga West sagt das Tableau nicht alles aus. Trotz gleicher Punktzahl und der minimal besseren Ausgangslage für die Gäste geht der RSV als klarer Favorit in die Partie. Ob er diese Rolle aber auch ausfüllen kann, müssen die 90 Minuten noch zeigen. Kommentiert wird das Wetzlarer Stadt-Derby von Sportreporter Hendrik Erb und Experte Johannes Märzhäuser.

Den kompletten Bericht + Live-Stream bekommt Ihr bei unserem Kooperationspartner mittelhessen.de (PLUS-Inhalt) unter diesem Link.

Aufrufe: 015.8.2025, 18:29 Uhr
RedaktionAutor