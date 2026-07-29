Fußball live: Budenheim gegen Barbaros vor harter Pokal-Nuss

Das Mainzer Aufsteigerduell steigt in der 2. Runde des Verbandspokals. Anpfiff ist um 19:30 Uhr am Mittwochabend! Foto: VRM/M. Zink, I. Scherthan

Budenheim. Nach dem Aufstieg in die Bezirksliga Rheinhessen geht’s für den FV Budenheim mit Euphorie in die neue Saison – und ins nächste Verbandspokal-Duell (Mittwoch, 19.30 Uhr). Aber nicht nur beim FVB stehen noch alle unter Strom, sondern auch beim Gegner: dem SKC Barbaros Mainz. Der Neu-Landesligist will in seinem ersten Pflichtspiel der Saison direkt zeigen, wo’s langgeht. Aber gelingt das auch? Die Antworten dazu gibt’s im Stream. Die Allgemeine Zeitung überträgt die Partie live und in voller Länge. Kommentiert von Sportreporter Jonas Schulze.

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