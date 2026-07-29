 2026-07-28T09:36:08.541Z

Livestream

Fußball live: Budenheim gegen Barbaros vor harter Pokal-Nuss

Aufsteiger gegen Aufsteiger. Kann nur euphorisierend werden! FV Budenheim gegen SKC Barbaros Mainz +++ Das Verbandspokal-Duell live im Stream der AZ +++ Mittwoch, 19.30 Uhr

von Jonas Schulze · Heute, 13:00 Uhr · 0 Leser
Das Mainzer Aufsteigerduell steigt in der 2. Runde des Verbandspokals. Anpfiff ist um 19:30 Uhr am Mittwochabend! Foto: VRM/M. Zink, I. Scherthan
Das Mainzer Aufsteigerduell steigt in der 2. Runde des Verbandspokals. Anpfiff ist um 19:30 Uhr am Mittwochabend! Foto: VRM/M. Zink, I. Scherthan

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Budenheim. Nach dem Aufstieg in die Bezirksliga Rheinhessen geht’s für den FV Budenheim mit Euphorie in die neue Saison – und ins nächste Verbandspokal-Duell (Mittwoch, 19.30 Uhr). Aber nicht nur beim FVB stehen noch alle unter Strom, sondern auch beim Gegner: dem SKC Barbaros Mainz. Der Neu-Landesligist will in seinem ersten Pflichtspiel der Saison direkt zeigen, wo’s langgeht. Aber gelingt das auch? Die Antworten dazu gibt’s im Stream. Die Allgemeine Zeitung überträgt die Partie live und in voller Länge. Kommentiert von Sportreporter Jonas Schulze.

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