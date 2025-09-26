 2025-09-26T13:47:28.965Z

In der Fußball-Gruppenliga empfängt der VfL Biedenkopf am Sonntag (15 Uhr) den VfB Wetter zum Derby. Wir übertragen das Spiel live im Stream. © Grafik: VRM/M. Zink, I. Scherthan
In der Fußball-Gruppenliga empfängt der VfL Biedenkopf am Sonntag (15 Uhr) den VfB Wetter zum Derby. Wir übertragen das Spiel live im Stream.

Fußball Live: Biedenkopf und Wetter im Gruppenliga-Derby

Teaser GL GI/MR: +++ Derbyzeit im Hinterland! Der heimstarke VfL Biedenkopf empfängt die zuletzt gut aufgelegten Abstiegskämpfer des VfB Wetter. Wir übertragen das Spiel am Sonntag live im Stream +++

Biedenkopf. Gruppenliga-Derby im Hinterland! Am Sonntag (28. September, 15 Uhr) empfängt der VfL Biedenkopf den VfB Wetter. Biedenkopf mischt nach starkem Saisonstart in der Spitzengruppe mit, hat allerdings keins der letzten vier Gruppenliga-Spiele gewonnen. Genau andersrum sieht die Formkurve bei Wetter aus: Abstiegskampf nach mäßigem Saisonstart, aber drei Siege in den vergangenen vier Liga-Partien. Wir übertragen das Derby live im Stream – kommentiert von Sportreporter Tobias Manges und einem Experten, der noch bekanntgeben wird.

Den kompletten Bericht + Stream bekommt Ihr bei unserem Kooperationspartner mittelhessen.de (PLUS-Inhalt) unter diesem Link.

