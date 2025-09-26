Fußball Live: Biedenkopf und Wetter im Gruppenliga-Derby

Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Biedenkopf. Gruppenliga-Derby im Hinterland! Am Sonntag (28. September, 15 Uhr) empfängt der VfL Biedenkopf den VfB Wetter. Biedenkopf mischt nach starkem Saisonstart in der Spitzengruppe mit, hat allerdings keins der letzten vier Gruppenliga-Spiele gewonnen. Genau andersrum sieht die Formkurve bei Wetter aus: Abstiegskampf nach mäßigem Saisonstart, aber drei Siege in den vergangenen vier Liga-Partien. Wir übertragen das Derby live im Stream – kommentiert von Sportreporter Tobias Manges und einem Experten, der noch bekanntgeben wird.