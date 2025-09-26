Fußball Live: Biedenkopf und Wetter im Gruppenliga-Derby

Biedenkopf. Gruppenliga-Derby im Hinterland! Am Sonntag (28. September, 15 Uhr) empfängt der VfL Biedenkopf den VfB Wetter. Biedenkopf mischt nach starkem Saisonstart in der Spitzengruppe mit, hat allerdings keins der letzten vier Gruppenliga-Spiele gewonnen. Genau andersrum sieht die Formkurve bei Wetter aus: Abstiegskampf nach mäßigem Saisonstart, aber drei Siege in den vergangenen vier Liga-Partien. Wir übertragen das Derby live im Stream – kommentiert von Sportreporter Tobias Manges und einem Experten, der noch bekanntgeben wird.