Fußball live: Biebricher Relegationswunder gegen Dortelweil?

Wiesbaden. Es sieht so aus, als sei die Entscheidung schon gefallen. Mit einer satten 0:4-Niederlage kehrten die Fußballer des FV Biebrich 02 vom Hinspiel der Aufstiegsrelegation zur Hessenliga (die komplette Partie gibt es hier im Re-Live) nach Wiesbaden zurück. Der gastgebende SC Dortelweil war überlegen, will im Rückspiel mit dem schnellen und torgefährlichen Brüder-Paar Oliver und Dominik Steffen den Einzug ins Relegations-„Finale“ am Pfingstmontag eintüten.