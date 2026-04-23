Fußball live: Alle Livestreams für Südhessen im Überblick

Samstag, 18. April 2026, 17 Uhr: SV Fürth - FC Fürth (Hier geht’s zum Re-Live)

Mittwoch, 15. April 2026, 19:30 Uhr: FSG Riedrode - SV Unterflockenbach (Zum Re-Live)

Sonntag, 12. April 2026, 15 Uhr: TSV Höchst - TSG Steinbach (Mit einem Klick zum Re-Live)

Donnerstag, 2. April 2026, 19 Uhr: SV Münster - TSV Altheim (Hier geht’s zum Re-Live)

Samstag, 28. März 2026, 15 Uhr: VfB Marburg - SV Hummetroth (Zum Re-Live)

Sonntag, 22. März 2026, 15 Uhr: TSV Rot-Weiß Auerbach - VfR Fehlheim (Mit einem Klick zum Re-Live)

Samstag, 14. März 2026, 20 Uhr: SG Arheilgen - TSV Pfungstadt (Handball) (Zum Re-Live)

Mittwoch, 25. Februar 2026, 19 Uhr: Germania Ober-Roden - KSV Hessen Kassel (Mit einem Klick zum Re-Live)

Freitag, 30. Januar 2026, 20 Uhr: HSG Groß-Bieberau/Modau - TV Groß-Umstadt (Handball) (Hier geht’s zum Re-Live)

Sonntag, 4. Januar 2026, 14 Uhr: Reinhold-Unrath-Gedächtnisturnier in Fürth (Zum Re-Live)

Samstag, 20. Dezember 2025, 18 Uhr: TV Groß-Umstadt - HSG Groß-Bieberau/Modau (Hier gehts zum Re-Live)

Sonntag, 16. November 2025, 17.30 Uhr: SV Rot-Weiß Walldorf - SV Hummetroth (Mit einem Klick zum Re-Live)

Sonntag, 9. November 2025, 14.30 Uhr: TSV Höchst - SSV Brensbach (Zum Re-Live)

Sonntag, 2. November 2025, 15.30 Uhr: TSG 1846 Darmstadt - SV Hellas Darmstadt (Hier geht’s zum Re-Live)

Freitag, 31. Oktober 2025 , 19 Uhr: SV Hummetroth - Eintracht Frankfurt II (Zum Re-Live)

Samstag, 27. September 2025, 16 Uhr: FC Fürth - SV Fürth (Zum Re-Live vom Fürth-Derby)

Sonntag, 21. September 2025, 15 Uhr: TSG Steinbach - TSV Höchst (Zum Re-Live)

Samstag, 6. September 2025, 16 Uhr: VfR Fehlheim – TSV Auerbach (Hier geht es zum Re-Live)

Mittwoch, 20. August 2025, 19 Uhr: SV Hummetroth – SV Darmstadt 98 II (Hier zum Re-Live)

Sonntag, 10. August 2025, 15 Uhr: TSV Seckmauern – FC Fürth (Mit einem Klick zum Re-Live)

Samstag, 2. August 2025, 17.30 Uhr: SV Hummetroth – FC Gießen (Zum Re-Live)

Sonntag, 27. Juli 2025, 15 Uhr: 1. FCA Darmstadt - SV Unter-Flockenbach (Hier geht’s zum Re-Live)

Mittwoch, 28. Mai 2025, 19.30 Uhr: SV Hummetroth - Rot-Weiß Frankfurt (Zum Re-Live)

Sonntag, 25. Mai 2025, 15 Uhr: SKG Bickenbach - FC Alsbach (Hier geht’s zum Re-Live)

Mittwoch, 21. Mai 2025, 18.30 Uhr: Germania Ober-Roden - SV Münster (Hier geht’s zum Re-Live)

Sonntag, 4. Mai 2025, 15.30 Uhr: St. Stephan Griesheim - FC Ober-Ramstadt (Mit einem Klick zum Re-Live)

Mittwoch, 30. April 2025, 19 Uhr: SV Hummetroth - SSV Brensbach (Hier geht es zum Re-Live)

Montag, 21. April 2025, 16 Uhr: SG Langstadt/Babenhausen - Germania Ober-Roden (Hier zum Re-Live)

Sonntag, 13. April 2025, 15 Uhr: SV Groß-Bieberau - SG Modau (Mit einem Klick zu Re-Live)

Mittwoch, 9. April 2025, 20 Uhr: SV Hummetroth - VfR Groß-Gerau (Hier zum Re-Live)

Donnerstag, 20. März 2025, 20 Uhr: SKV Büttelborn - SV Geinsheim (Zum Re-Live)

Sonntag, 16. März 2025, 15 Uhr: TSV Seckmauern - TSV Altheim (Hier geht’s zum Re-Live)

Samstag, 1. März 2025, 15 Uhr: SV Hummetroth - SC Dortelweil (Mit einem Klick zum Re-Live)