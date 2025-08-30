Fußball live: Alle Livestreams für Mittelhessen im Überblick

Freitag, 29. August, 19 Uhr: VfL Weidenhausen – Gladenbacher SC (KOL GI/MR Nord)
Sonntag, 31. August, 16 Uhr: FC Schöffengrund – Eintracht Wetzlar (Kreisliga A Wetzlar)
Mittwoch, 03. September, 19 Uhr: FC Burgsolms – TSG Wieseck (Gruppenliga)
Samstag, 13. September, 15 Uhr: VfL Fellerdilln – SG Obere Dill (Kreisliga A Dillenburg)
Samstag, 20. September, 15:30 Uhr: SC Waldgirmes – FC Gießen (Hessenliga)
Sonntag 28. September, 15 Uhr: VfL Biedenkopf – VfB Wetter (Gruppenliga)
Sonntag, 06. April: RSV Büblingshausen II – Spvgg. Lemp (Mit einem Klick zum Re-Live)
Sonntag, 27. April: RSV Büblingshausen – SG Naunheim/Niedergirmes (Hier geht es zum Re-Live)
Dienstag, 06. Mai: TSV Steindorf – SG Hohenahr (Zum Re-Live)
Sonntag, 18. Mai: SSV Wissenbach – SSV Langenaubach (Hier Klicken zum Re-Live)
Samstag, 24. Mai: SG Hohenahr - SC Münchholzhausen/Dutenhofen II (Mit einem Klick zum Re-Live)
Dienstag, 27. Mai: Schulcup Johanneum Gymnasium Herborn - Wilhelm-von-Oranien-Schule Dillenburg (Zum Re-Live der Partie)
Mittwoch, 28. Mai: Kreispokalfinale Dillenburg TSV Bicken – SG Seelbach/Scheld (Hier geht es zum Re-Live)
Samstag, 31. Mai: Relegation Kreisliga A SG Nauborn/Laufdorf - Eintracht Wetzlar (Zum Re-Live)
Donnerstag, 05. Juni: Relegation Kreisliga B FC Schöffengrund II – SG Ehringshausen/Dillheim II (Mit einem Klick zum Re-Live)
Montag 09. Juni: Kreispokalfinale FC Burgsolms – SC Waldgirmes (Hier zum Re-Live)
Sonntag, 20. Juli: Testspiel SV Wehen Wiesbaden - TSV Steinbach Haiger (Zum Re-Live der Partie)
Sonntag, 03. August: SG Naunheim/Niedergirmes - FC Cleeberg (Hier geht es zum Re-Live)
Sonntag, 10. August: SG Sinn/Hörbach – SG Aartal (Mit einem Klick zum Re-Live)
Sonntag, 17. August: RSV Büblingshausen – SC Münchholzhausen/Dutenhofen (Hier Klicken zum Re-Live)
Dienstag, 19. August: FSV Fernwald – SC Waldgirmes (Zum Re-Live)
Mittwoch, 20. August: TSV Steinbach Haiger II – SSC Burg (Hier geht es zum Re-Live)
90 Minuten live: Derbys, Aufstiegskracher, Abstiegsgipfel – all das und noch vieles mehr können Fußballfans im Rahmen unseres Formats „Fußball live“ auf den Nachrichtenportalen der VRM live verfolgen. Im Folgenden finden Sie einen immer aktuellen Überblick über die kommenden Live-Spiele sowie alle bisherigen Partien. Mit einem Klick landen Sie jeweils direkt im Stream.