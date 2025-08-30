 2025-08-28T05:22:00.927Z

Die VRM übertragt spannende Fußball-Spiele aus Mittelhessen im Livestream. © VRM/M. Zink, I. Scherthan
Fußball live: Alle Livestreams für Mittelhessen im Überblick

Teaser LIVE: +++ 90 Minuten live: Die VRM überträgt Amateurfußballspiele aus Mittelhessen im Stream. Hier finden Sie stets aktuell alle Termine, Ergebnisse und Re-Lives im Überblick +++

Die nächsten Fußball-Livestreams

  • Freitag, 29. August, 19 Uhr: VfL Weidenhausen – Gladenbacher SC (KOL GI/MR Nord)

  • Sonntag, 31. August, 16 Uhr: FC Schöffengrund – Eintracht Wetzlar (Kreisliga A Wetzlar)

  • Mittwoch, 03. September, 19 Uhr: FC Burgsolms – TSG Wieseck (Gruppenliga)

  • Samstag, 13. September, 15 Uhr: VfL Fellerdilln – SG Obere Dill (Kreisliga A Dillenburg)

  • Samstag, 20. September, 15:30 Uhr: SC Waldgirmes – FC Gießen (Hessenliga)

  • Sonntag 28. September, 15 Uhr: VfL Biedenkopf – VfB Wetter (Gruppenliga)

Alle bisherigen Partien im Re-Live

Fußball-Livestreams bei der VRM

90 Minuten live: Derbys, Aufstiegskracher, Abstiegsgipfel – all das und noch vieles mehr können Fußballfans im Rahmen unseres Formats „Fußball live“ auf den Nachrichtenportalen der VRM live verfolgen. Im Folgenden finden Sie einen immer aktuellen Überblick über die kommenden Live-Spiele sowie alle bisherigen Partien. Mit einem Klick landen Sie jeweils direkt im Stream.

RedaktionAutor