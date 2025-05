Fußball Live: Abstiegsdrama in der A-Liga Wetzlar

Wetzlar. Showdown im Abstiegsendspiel: Am letzten Spieltag der Fußball-A-Liga Wetzlar empfängt der Drittletzte SG Hohenahr (32 Punkte) den Vorletzten SC Münchholzhausen/Dutenhofen II (31 Zähler). Klar ist: Die Gäste müssen gewinnen, um weiter auf die A-Liga hoffen zu dürfen. Den Platzherren genügt ein Unentschieden, um zumindest die Relegation zu sichern. Wer darf weiter hoffen, wer muss den bitteren Gang in die B-Liga antreten? Das sehen Sie live bei uns im Stream. Anstoß ist am Samstag, 24. Mai, um 17 Uhr. Das Spiel wird von den beiden Sportreportern Tobias Manges und Tim Straßheim kommentiert.