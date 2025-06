"Fußball lebt vom Miteinander – auf und neben dem Platz"

Vom Auftakt in der Börde beim SSV Samswegen bis zum Abschluss beim Baumersrodaer SV im Burgenlandkreis: Über 18 Stationen war Holger Stahlknecht, Präsident des Fußballverbandes Sachsen-Anhalt, in der vergangenen Woche wieder auf Reise durch das Bundesland, um vor Ort mit den Vereinen in den Austausch zu treten.