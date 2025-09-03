"Fußball-Landkreis" Kelheim on fire: zwei Derbys zum Gillamoos-Auftakt

"Englische" Woche in der Bezirksliga West - und was für eine! Alle Top 6-Teams der Tabelle sind am Mittwoch bzw. Donnerstag im Einsatz und kreuzen in drei direkten Duellen die Klingen. Neben dem Nachholspiel zwischen dem FC Ergolding und Türk Gücü Straubing finden auch zwei vorgezogene Partien vom neunten Spieltag statt, der am kommenden Wochenende über die Bühne geht. Überstrahlt wird das Programm natürlich vom absoluten Kracher im Vorfeld des Gillamoos-Auftakts zwischen Spitzenreiter ATSV Kelheim und dem Rangzweiten TV Aiglsbach (Mittwoch, 19 Uhr). Diesem Topspiel steht aber auch das zweite Derby zwischen dem TV Schierling und dem TSV Langquaid (Donnerstag, 18 Uhr) in Nichts nach.
Michael Heckner (Trainer FC Ergolding): "Nachdem unsere kleine Serie in Schierling selbst verschuldet gerissen ist, sind wir froh, dass wir gleich wieder spielen dürfen und dann auch noch gegen das Nonplusultra der Liga. Der Fußball, den Asllan Shalaj spielen lässt, hat mir bereits letzte Saison mit am besten gefallen und jetzt haben sie diese Saison nochmal brutale individuelle Qualität dazugeholt. Folglich sind sie völlig zurecht der absolute Favorit auf die Meisterschaft. Aber wir möchten uns mit den Besten messen und gegen Türk Gücü für eine packende Partie sorgen. Dafür brauchen wir die Unterstützung unserer Zuschauer, die unter der Woche abends unter Flutlicht hoffentlich zahlreich erscheinen werden."
Personal: Daniel Bauer ist noch im Urlaub. Leon Fröhler arbeitet weiter fleißig an seinem Comeback nach Kreuzbandriss. Jakob Fruth hat immer noch Probleme mit dem Rücken. Dafür konnten nach langer Zeit Jakob Bauer und Salvatore Cafariello normal trainieren und sind wieder Optionen.
Asllan Shalaj (Spielertrainer Türk Gücü Straubing): "Wir freuen uns sehr auf das Topspiel in Ergolding. Michael Heckner leistet seit Jahren gute Arbeit dort und formt jedes Jahr eine spielstarke Mannschaft. Nichtsdestotrotz wollen wir im Nachholspiel mindestens einen Punkt holen. Wir werden aber an den Grundtugenden ansetzen müssen. Dazu gehören Fleiß, Kampf und Laufbereitschaft, sonst wird das nichts mit den Punkten."
Personal: Abwehrboss Kushtrim Mazreku hat sich gegen Simbach an der Schulter verletzt und hat wohl Winterpause. Tobias Knipf befindet sich im Urlaub.
Christian Gottschalk (Abteilungsleiter ATSV Kelheim): "Vier der fünf Teams aus dem Landkreis Kelheim sind unter den Top Fünf der Liga und am Mittwoch steht nun das Gillamoos-Derby Erster gegen Zweiter an. Aiglsbach und wir haben bisher eine super Runde gespielt und stehen somit zurecht ganz oben in der Tabelle. Bei den Spielen zwischen dem ATSV und dem TVA sind immer Tore garantiert, das letzte torlose Remis liegt über 15 Jahre zurück. Allgemein ist die Offensive von Aiglsbach der Primus in dieser Liga und somit müssen wir uns gegen Gröber, Scheuchenpflug und Co. auf Schwerstarbeit einstellen. Nach dem absolut überzeugenden Auswärtssieg in Neufraunhofen gehen wir selbstbewusst in diese Partie und wollen an unsere starke Leistung anknüpfen, um unsere Serie weiter fortzuführen. Wir hoffen auf zahlreiche Zuschauer, um beim ersten Spiel mit dem neuen LED-Flutlicht im Stadion ein schönes Spiel zu sehen."
Personell: Dominik Schandri ist beruflich verhindert. Dafür kehren Thomas Riegelsberger und Edin Radoncic in der Kader zurück.
Dominik Huber (Co-Spielertrainer TV Aiglsbach): "Landkreis-Derby zweier formstarker Mannschaften kurz vor dem Gillamoos - viel mehr Brisanz geht um diese Jahreszeit nicht. Wir reisen mit fünf Siegen am Stück an, der ATSV hat diese Saison noch kein Ligaspiel verloren. Eine dieser beiden Serien wird reißen und wir hoffen, es ist nicht unsere."
Personal: Beim TVA gibt es keine Veränderungen gegenüber dem vergangenen Spiel.
Dominik Salzberger (Trainer TV Schierling): "Am Donnerstag erwartet uns das nächste Topspiel - DAS Derby gegen den TSV Langquaid. Wir sind hochmotiviert und freuen uns auf das Heimspiel vor hoffentlich großer Zuschauerkulisse. Beide Teams sind aktuell gut drauf, es verspricht ein interessantes Match zu werden."
Personal: Der Kader bleibt im Vergleich zur Vorwoche unverändert.
Matthias Eisenschenk (Trainer TSV Langquaid): "Nach dem hart erkämpften Heimsieg gegen Geisenhausen freuen wir uns auf das Spiel gegen Schierling. So ein Derby hat wie ein Pokalspiel seine eigenen Gesetze und was am letzten Wochenende oder die Wochen zuvor war, hat keinerlei Bedeutung mehr. Die zahlreichen Zuschauer können sich auf ein spannendes Spiel zweier Mannschaften freuen, die beide gut in die Saison gestartet sind. Es wird vermutlich ein enges Match, in dem die oft beschriebenen Kleinigkeiten den Ausschlag geben könnten."
Personal: Neben den verletzten Patrick Slodarz und Dennis Kandsperger müssen die Laabertaler auch auf Korbinian Köppel verzichten, der sich im Dienstags-Training schwer an der Schulter verletzt hat.