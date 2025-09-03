"Fußball-Landkreis" Kelheim on fire: zwei Derbys zum Gillamoos-Auftakt

Michael Heckner (Trainer FC Ergolding): "Nachdem unsere kleine Serie in Schierling selbst verschuldet gerissen ist, sind wir froh, dass wir gleich wieder spielen dürfen und dann auch noch gegen das Nonplusultra der Liga. Der Fußball, den Asllan Shalaj spielen lässt, hat mir bereits letzte Saison mit am besten gefallen und jetzt haben sie diese Saison nochmal brutale individuelle Qualität dazugeholt. Folglich sind sie völlig zurecht der absolute Favorit auf die Meisterschaft. Aber wir möchten uns mit den Besten messen und gegen Türk Gücü für eine packende Partie sorgen. Dafür brauchen wir die Unterstützung unserer Zuschauer, die unter der Woche abends unter Flutlicht hoffentlich zahlreich erscheinen werden."

Personal: Daniel Bauer ist noch im Urlaub. Leon Fröhler arbeitet weiter fleißig an seinem Comeback nach Kreuzbandriss. Jakob Fruth hat immer noch Probleme mit dem Rücken. Dafür konnten nach langer Zeit Jakob Bauer und Salvatore Cafariello normal trainieren und sind wieder Optionen.



Asllan Shalaj (Spielertrainer Türk Gücü Straubing): "Wir freuen uns sehr auf das Topspiel in Ergolding. Michael Heckner leistet seit Jahren gute Arbeit dort und formt jedes Jahr eine spielstarke Mannschaft. Nichtsdestotrotz wollen wir im Nachholspiel mindestens einen Punkt holen. Wir werden aber an den Grundtugenden ansetzen müssen. Dazu gehören Fleiß, Kampf und Laufbereitschaft, sonst wird das nichts mit den Punkten."

Personal: Abwehrboss Kushtrim Mazreku hat sich gegen Simbach an der Schulter verletzt und hat wohl Winterpause. Tobias Knipf befindet sich im Urlaub.



