Fußball-Landesliga: Viele Nachlässigkeiten

Mit dem 4:2-Sieg über Eintracht Verlautenheide hat sich Landesligist FC Union Schafhausen gute Voraussetzungen für ein harmonisches Osterfest geschaffen.
Vor rund 100 Besuchern brachte der Gast es fertig, vier hochkarätige Tormöglichkeiten bis zum Seitenwechsel auszulassen. Diese Nachlässigkeiten bestrafte Union. Nach einem Eckball von Andi Seferi war Leon Valicek (28.) zur Stelle und drückte das Leder ein. Vincent Reinold legte mit einem trockenen Schuss ins lange Eck (41.) das 2:0 nach.
Dieser Vorsprung war nach drei schläfrigen Minuten der Unioner nach dem Seitenwechsel verbraucht. Nach Zuckerpass von André Hemforth (46.) markierte Leandro Stollenwerk das 1:2 und nur 90 Sekunden darauf markierte Jonas Ruegenberg den Ausgleich . „Da haben wir kollektiv gepennt“, ärgerte sich Schafhausens Trainer Jörg Halfenberg.
Der Gast stürmte weiter, und vieles sah nach einer Führung der Eintracht aus. Angriff auf Angriff brachte aber keinen Treffer ein. Nur zehn Minuten im Spiel, gelang dem eingewechselten Felix Grafen das 3:2 (80.), 180 Sekunden später (83.) gelang Tim Scheuvens auf Vorlage von David Jennissen das 4:2.
„Wir hätten das Spiel in der ersten Halbzeit entscheiden müssen“, so Eintracht-Trainer Dennis Buchholz. Jörg Halfenberg bilanzierte: „Unser Sieg ist verdient, denn wir haben uns in der zweiten Halbzeit erheblich steigern können.“
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