Fußball-Landesliga: Viele Nachlässigkeiten In der Fußball-Landesliga gewinnt Schafhausen gegen Verlautenheide mit 4:2. von Aachener Zeitung · Heute, 21:30 Uhr · 0 Leser

Der Grundstein zum Sieg! Leon Valicek erzielt das 1:0 für die Gastgeber. – Foto: Karl-Heinz Hamacher

Mit dem 4:2-Sieg über Eintracht Verlautenheide hat sich Landesligist FC Union Schafhausen gute Voraussetzungen für ein harmonisches Osterfest geschaffen.

Vor rund 100 Besuchern brachte der Gast es fertig, vier hochkarätige Tormöglichkeiten bis zum Seitenwechsel auszulassen. Diese Nachlässigkeiten bestrafte Union. Nach einem Eckball von Andi Seferi war Leon Valicek (28.) zur Stelle und drückte das Leder ein. Vincent Reinold legte mit einem trockenen Schuss ins lange Eck (41.) das 2:0 nach. Dieser Vorsprung war nach drei schläfrigen Minuten der Unioner nach dem Seitenwechsel verbraucht. Nach Zuckerpass von André Hemforth (46.) markierte Leandro Stollenwerk das 1:2 und nur 90 Sekunden darauf markierte Jonas Ruegenberg den Ausgleich . „Da haben wir kollektiv gepennt“, ärgerte sich Schafhausens Trainer Jörg Halfenberg.