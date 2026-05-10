Fußball-Landesliga: Jonas Dahmen trifft in der 97. Minute

Jonas Dahmen hat mit seinem Last-Minute-Treffer das kleine Fünkchen Hoffnung des SV Breinig auf den Aufstieg in die Mittelrheinliga am Leben gehalten. Breinig schlug in der Fußball-Landesliga den SV Kurdistan Düren mit 2:1.
Breinigs Trainer Dirk Ruhrig musste auf mehrere Spieler verzichten. So fehlten neben Tobias Standop auch Top-Torjäher Sulayman Dawodu und Tetsuya Shiraishi. Jalil Tahir saß nach einer Erkrankung zunächst auf der Bank. Für Breinig musste unbedingt ein Sieg her, wollte man noch beim Thema Aufstieg mitreden, Kurdistan Düren sollte den Klassenerhalt in der Tasche haben.
Die erste Chance des Spiels hatte Breinigs Kanou in der 8. Minute, sein Schuss wurde abgefälscht und trudelte vorbei, auf der anderen Seite schlenzte Kafan Othman kurz darauf den Ball aus 16 Metern knapp vorbei.
Bis zur 25. Minute tat sich auf beiden Seiten wenig. Dann zog Breinigs Stürmer Joseph Mbuyi ab, Dürens Torhüter Mamadi Conde klärte zur Ecke. Und die brachte die Führung für die Heimelf. Die Ecke segelte von links in den Strafraum, wurde geklärt, Breinig machte den Ball wieder scharf und Manuel Kanou traf per Volley aus wenigen Metern zur Führung.
Die Gäste zeigten sich alles andere als geschockt und hatten gleich mehrere Gelegenheiten zum Ausgleich. Nach einem Konter über rechts tauchte der auffällige Cayan Baysan nach Pass von Bryant Baidoo frei vor dem Breiniger Torhüter Fernando Nissen auf, der den Ball mit den Fingerspitzen an den Pfosten lenkte und auch den Nachschuss so gerade verhinderte.
Nur wenige Minuten später passte Baysan von rechts auf Baidoo, dessen Schuss aus zehn Metern gerade noch geblockt wurde. Auf der anderen Seite zielte Kanou aus 18 Metern zu ungenau, Conde hatte keine Probleme. Kurz vor der Pause musste Nissen erneut in höchster Not retten.
Der Beginn von Halbzeit zwei ging auch an die Gäste, große Torchancen gab es zunächst auf beiden Seiten nicht. Auch, weil es zu oft Ungenauigkeiten im Spiel nach vorne gab. So sprach auch Dirk Ruhrig von einem „gebrauchten Tag“ seines Teams.
Eine Schlüsselszene ereignete sich in Minute 64. Mbuyi startete Richtung Dürens Tor, Yannick Frings grätschte, Breinigs Stürmer fiel und der Schiedsrichter zeigte dem Dürener Rot. Die meisten auf und neben dem Spielfeld an der Schützheide hatten jedoch ein klares Spielen des Balles von Yannick Frings erkannt.
Wer nun dachte, Breinig bekommt Oberwasser, sah sich getäuscht. Vor allem den agilen Luca Flatten auf der linken Seite bekam Breinig nicht in den Griff, und Flatten zeichnete dann auch nach einem Solo für den Ausgleich verantwortlich (73.).
Die Gäste hatten auch in der Folge einige Gelegenheiten zur Führung, Breinig erspielte sich kaum nennenswerte Szenen. In der Nachspielzeit ging der eingewechselte Jalil Tahir zu Boden, statt Elfmeter, den einige forderten, gab es Ecke für Breinig. Die segelte herein und aus dem Gewühl stocherte Jonas Dahmen den Ball über die Linie.
Weitere Ergebnisse:
Glesch - Teveren 0:0
Verlautenheide - Hürth 1:1: 0:1 Porschen (16.), 1:1 Roßmüller (90.+8)
Arnoldsweiler - Raspo Brand 2:1: 1:0 Brüning (33.), 1:1 Achterberg (70.), 2:1 Nenciu (82.), Bes. Vork.: Haupts (Brand) verschießt Foulelfmeter (86.)
Fliesteden - SV Eilendorf 0:3: 0:1 Tchacoura (16.), 0:2 Schulte (45.), 0:3 Soleimankhani (58.)
Dieser Artikel kommt von unserem Partner Aachener Zeitung. Noch mehr spannende Portraits, Reportagen, Livesstreams, Interviews und Analysen zu deinen Lieblingsteams in der Region findest du auf http://www.aachener-zeitung.de