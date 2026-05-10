Fußball-Landesliga: Jonas Dahmen trifft in der 97. Minute In der Fußball-Landesliga gewinnt der SV Breinig gegen Kurdistan Düren mit 2:1. Die Hausherren sind nach einer umstrittenen Roten Karte 30 Minuten in Überzahl. von Tobias Röber · Heute, 20:50 Uhr · 0 Leser

Umstrittene Szene: Dürens Yannick Frings (in Schwarz) grätscht gegen Breinigs Joseph Mbuyi und sieht daraufhin Rot. Die meisten auf und neben dem Platz an der Schützheide hatten keine Notbremse gesehen. – Foto: Dagmar Meyer-Roeger

Jonas Dahmen hat mit seinem Last-Minute-Treffer das kleine Fünkchen Hoffnung des SV Breinig auf den Aufstieg in die Mittelrheinliga am Leben gehalten. Breinig schlug in der Fußball-Landesliga den SV Kurdistan Düren mit 2:1.

Breinigs Trainer Dirk Ruhrig musste auf mehrere Spieler verzichten. So fehlten neben Tobias Standop auch Top-Torjäher Sulayman Dawodu und Tetsuya Shiraishi. Jalil Tahir saß nach einer Erkrankung zunächst auf der Bank. Für Breinig musste unbedingt ein Sieg her, wollte man noch beim Thema Aufstieg mitreden, Kurdistan Düren sollte den Klassenerhalt in der Tasche haben. Die erste Chance des Spiels hatte Breinigs Kanou in der 8. Minute, sein Schuss wurde abgefälscht und trudelte vorbei, auf der anderen Seite schlenzte Kafan Othman kurz darauf den Ball aus 16 Metern knapp vorbei.

Kanou trifft per Volley Bis zur 25. Minute tat sich auf beiden Seiten wenig. Dann zog Breinigs Stürmer Joseph Mbuyi ab, Dürens Torhüter Mamadi Conde klärte zur Ecke. Und die brachte die Führung für die Heimelf. Die Ecke segelte von links in den Strafraum, wurde geklärt, Breinig machte den Ball wieder scharf und Manuel Kanou traf per Volley aus wenigen Metern zur Führung. Die Gäste zeigten sich alles andere als geschockt und hatten gleich mehrere Gelegenheiten zum Ausgleich. Nach einem Konter über rechts tauchte der auffällige Cayan Baysan nach Pass von Bryant Baidoo frei vor dem Breiniger Torhüter Fernando Nissen auf, der den Ball mit den Fingerspitzen an den Pfosten lenkte und auch den Nachschuss so gerade verhinderte.