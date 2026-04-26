Fußball-Landesliga: Ganz später K.o. für den SV Breinig

Der SV Breinig (in Weiß, hier mit dem Dreifach-Torschützen Leo Engels) verliert gegen Zülpich mit 3:4 und fällt auf Tabellenplatz drei zurück. – Foto: Dagmar Meyer-Roeger

Es stand Spitzenspiel drauf und es war Spitzenspiel drin. Vor allem für die neutralen Zuschauer gab es ein Spektakel zwischen dem SV Breinig und TuS Zülpich in der Fußball-Landesliga.

„Wir mussten umstellen, statt Dreier- haben wir mit einer Viererkette gespielt“, so Breinigs Coach. Die Ausgangslage war klar. Breinig startete mit einem Punkt Vorsprung in die Partie und konnte sich ein Vier-Punkte-Polster verschaffen.

Mit dem besseren Ende für die Gäste, die beim 3:4 drei Punkte aus Stolberg entführten. „Das ist maximal bitter“, sagte ein enttäuschter Breiniger Trainer Dirk Ruhrig nach dem Abpfiff. Die erste schlechte Nachricht musste Ruhrig bereits vor dem Anpfiff verkraften. Kapitän Tobias Standop fiel wegen einer Wadenverletzung aus, sein Backup Kerem Colak meldete sich kurzfristig mit Grippe ab.

Beide Teams hielten von Beginn an überhaupt nichts von abwarten, Zülpich legte gleich mal den Vorwärtsgang ein und verzeichnete erste Abschlüsse. Bei Breinig lief anfangs fiel über rechts und den agilen Niklas Mohr, Großchancen sah jedoch zunächst nur Breinigs Keeper Fernando Nissen auf sich zurollen. Mitten in die Drangphase der Gäste trafen dann die Hausherren. Ein Konter schien schon verpufft, Joseph Mbuyi setzte nach, behauptete sich stark an der Grundlinie und seine Hereingabe drückte Leo Engels über die Linie. Die Breiniger Führung zog Zülpich den Stecker. Für einige Minuten.

In der 31. Minute fiel nämlich der Ausgleich. Einen Eckstoß von links köpfte Zülpich-Verteidiger Lucas Carell ein. Und die Gäste legten nach. Beim 1:2 in Minute 37 durch Thomas Leßenich half Breinig tatkräftig mit, da mehrere Klärungsversuche fehlschlugen und am Ende der Fehlerkette Nissen chancenlos war.

Das Pendel schlug nun wieder in Richtung Zülpich aus, doch Leo Engels hatte etwas dagegen. Per Doppelschlag stellte er zur Pause auf 3:2 für die Hausherren.

Bei strahlendem Sonnenschein traten beide Mannschaften auch nach dem Wechsel das Gaspedal durch. Mit zunehmender Spieldauer übernahmen die Gäste mehr und mehr die Kontrolle, wirkten fitter. Trotzdem hatte Breinig gleich mehrfach die Chance auf das 4:2, Mbuyi scheiterte unter anderem am Pfosten.

Gästetorjäger Marvin Iskra glich in Minute 73 nach einem katastrophalen Fehler im Breiniger Spielaufbau per Pike aus. Danach merkte man beiden Teams an, dass keiner verlieren wollte. In der 90. Minute hatten dann alle Heimfans den Torschrei auf den Lippen. Sulayman Dawodu zog trocken ab, Zülpichs Torhüter Jan Beyers fischte den Ball aus dem Winkel.

Und dann segelte ein letzter langer Einwurf in Breinigs Strafraum, wurde im Getümmel verlängert, Marvin Iskra stand goldrichtig und verwandelte am zweiten Pfosten volley ins lange Eck. Somit geht Zülpich nun mit zwei Punkten Vorsprung in die letzten sechs Partien um Aufstiegsplatz Nummer zwei.

Weitere Partien:

Lich-Steinstraß - Teveren 1:0: 1:0 Hermanns (88.)

Uevekoven - Raspo Brand 0:1: 0:1 Akherraz (80.)

Verlautenheide - Kurdistan Düren 3:1: 1:0 Kluth (5.), 2:0 Diki (24.), 3:0 Cetindag (25.), 3:1 Baidoo (81.)

Fliesteden - Helpenstein 5:1: 1:0 Geimer (10.), 2:0, 5:0 Chanaa (20., 71.), 3:0. 4:0 Wilsdorf (58., 65.), 5:1 D. Hahn (73.)

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