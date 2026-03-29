Fußball-Landesliga: Ein 3:1 reicht Kurdistan Düren nicht In der Fußball-Landesliga siegt Uevekoven bei Kurdistan Düren mit 4:3. von Aachener Zeitung · Heute, 21:00 Uhr · 0 Leser

Kurdistan Düren (in Weiß) unterlag Uevekoven. – Foto: Manfred Heyne

Über weite Strecken des Spiels sah der SV Kurdistan Düren wie der Sieger im Heimspiel gegen die Sportfreunde Uevekoven aus. Eine 3:1-Führung sollte aber nicht reichen, denn die Gäste gewannen mit 4:3. Wir hätten viel höher führen müssen und haben den Gegner wieder stark gemacht“, ärgerte sich SVK-Coach Siyar Tan nach Abpfiff.

In einem schnellen Spiel mit vielen Fehlpässen betrieb die Heimelf in Abschnitt eins Chancenwucher. Bryant Baidoo, Nurullah Yasar und Yannick Frings scheiterten am Aluminium und vergaben weitere Großchancen. Trotzdem führte Kurdistan zur Pause mit 2:1, weil das Team zweimal Ballverluste von Uevekoven ausnutzte. Sandro Frugaborsi startete von der Mittellinie zum Sololauf und dem 1:0 (8.). Beim 2:1 stibitzte Kafan Othman den Ball und Deagir Ilunga traf (32.). Der zwischenzeitliche Ausgleich fiel nach einer Ecke. Joshua Holtby wurde am Strafraumeck nicht verteidigt. Seine Hereingabe brachte Marcio Moreira da Silva über die Linie (11.).