Fußball-Landesliga: Der SV Breinig macht die Liga ungewollt spannend

Wer hat am End die Nase vorn: Der SV Breinig (in Schwarz) steht auf Rang zwei. Eintracht Verlautenheide (in Blau) beobachtet die Situation an der Spitze genau. – Foto: Dagmar Meyer-Roeger

In der Fußball-Landesliga deutet sich ein enger Kampf um Platz zwei der Tabelle an. Dirk Ruhrig hofft auf die ersten Punkte im neuen Jahr.

Der SV Breinig hat den Aufstiegskampf in der Fußball-Landesliga spannend gemacht. Allerdings ungewollt. Nach den zwei Pleiten zum Rückrundenauftakt scheint der FC Hürth mit neun Punkten Vorsprung enteilt. Breinig ist immer noch Zweiter, aber neben Zülpich lauern nun auch noch weitere Teams, die ganz plötzlich wieder in Schlagdistanz sind. Platz zwei wird sehr wahrscheinlich auch zum Aufstieg berechtigen.

Dirk Ruhrig, Trainer des SV Breinig, dürfte sich unweigerlich an das Vorjahr erinnern. In der Rückrunde der Saison 24/25 startete Breinig zwar mit einem 5:1-Sieg gegen Lich-Steinstraß, dann blieb die Ruhrig-Elf jedoch fünfmal am Stück ohne dreifachen Punktgewinn (drei Niederlagen, zwei Remis).

Jetzt startete des Team erneut gegen Lich-Steinstraß und verlor mit 2:3. Am vergangenen Sonntag ging die nächste Heimpartie verloren: 3:4 gegen Uevekoven. Und plötzlich sind es neun statt drei Punkte Rückstand auf Ligaprimus Hürth. Am Dienstagabend haben Mannschaft und Trainerteam die aktuelle Lage analysiert und mehrere Gründe ausgemacht.

Im Formtief

„Die Gegner sind jetzt anders auf uns eingestellt“, sagt Ruhrig, der beobachtet, dass sich einige Leistungsträger in einem Formtief befinden. Dennoch ist der Trainer von der Qualität der Mannschaft überzeugt. Auch das Trainerteam habe sich hinterfragt: „Wir wollen der Mannschaft Lösungen mitgeben, vor allem gegen tiefstehende Gegner.“

Wobei die Offensive nach wie vor gut funktioniert. „Wir kassieren zu viele und zu einfache Gegentore“, bemängelt Ruhrig, der in den kommenden Spielen auch mal dem Gegner mehr Ballbesitz überlassen möchte. Dazu habe seine Mannschaft derzeit „kein Spielglück“.

In der Vorbereitung habe es nach Aussage des Trainers keine Anzeichen für eine solche „Delle“ gegeben. Lediglich das 3:9 („Das darf natürlich so nicht passieren“) gegen Mittelrheinligist 1. FC Düren war ihm ein Dorn im Auge. Danach habe man Tacheles geredet. Ruhrig fordert für die kommenden Wochen von seinen Spielern die Grundtugenden ein und dass jeder Spieler den Erfolg der Mannschaft über den eigenen stelle.

„Wir wollen Platz zwei verteidigen“, sagt Dirk Ruhrig und ergänzt: „Dazu müssen wir jetzt gegen Glesch und Arnoldsweiler punkten.“ Personell entspannt sich die Lage beim SV Breinig. Shady Emara könne wieder spielen, auch Tetsuya Shiraishi sei einsatzbereit.

Der TuS Chlodwig Zülpich liegt nach einem Sieg und einer Niederlage zum Start ins neue Jahr einen Punkt hinter Breinig auf Rang drei und darf sich selbstredend weiter Hoffnung auf den Aufstieg machen.

Einer, der Zülpich auch schon vor der Saison als Aufstiegskandidat auf dem Zettel hatte, ist Dennis Buchholz, Trainer von Eintracht Verlautenheide. Verlautenheide hat vier Punkte aus den ersten beiden Spielen geholt (1:0 in Glesch, 0:0 gegen Arnoldsweiler) und ist wieder in Schlagdistanz. Fünf Punkte beträgt der Rückstand auf Platz zwei noch, und in zwei Wochen empfängt die Eintracht Breinig auf eigenem Platz.

„Es wäre vermessen, wenn wir jetzt vom Aufstieg sprechen“, sagt der Trainer, der kürzlich ein weiteres Jahr bei der Eintracht verlängert hat. Für seine Mannschaft stellt sich die Lage anders dar, als in den vergangenen beiden Jahren, als Verlautenheide jeweils ganz oben mitmischte und stets noch auf den letzten Metern abgefangen wurde.

„Wir werden sehen, ob wir nochmal oben angreifen können. Dass Breinig zwei Heimspiele nacheinander verliert, ist für mich schon überraschend“, so der Trainer. „Wir müssen unsere Hausaufgaben erledigen und beobachten die Situation ganz oben in der Tabelle“, möchte Buchholz bereit sein, falls die Mannschaften vor der Eintracht weiter patzen.

Umso mehr ärgert den Trainer, dass sein Team gegen Arnoldsweiler nicht über ein 0:0 hinauskam. „Wir haben unsere Chancen nicht genutzt“, sagt er. Verlautenheide ist am Wochenende spielfrei. Das kommt vielleicht gar nicht ungelegen, beklagt der Trainer doch einige angeschlagene Akteure. Und in zwei Wochen gegen Breinig kann die Eintracht dann selbst dafür sorgen, dass sie nochmal ins Aufstiegsrennen eingreift.

Richtig gut aus den Startlöchern ist Germania Teveren gekommen. Gegen Schafhausen (5:2) und Zülpich (2:1) gelangen zwei Siege, die das Team von Sebastian Wirtz bis auf sechs Punkte an Breinig herangebracht haben.

Gegen eben jene Breiniger unterlag Teveren zum Jahresausklang mit 0:7. „Das Spiel war natürlich nochmal Thema in der Vorbereitung. Vor allem die Art und Weise in der zweiten Hälfte, dass wir uns aufgegeben haben, geht so nicht“, sagt Wirtz. Offenbar hat die Mannschaft die richtigen Schlüsse gezogen und „in der Vorbereitung sehr gut gearbeitet“. Ein Lob verteilt der Trainer an die Neuzugänge, die alle „sehr gut eingeschlagen“ sind.

Mit einem Aufstieg möchte sich Sebastian Wirtz aber (noch) nicht beschäftigen. „Ich weiß, das klingt platt, aber wir wollen von Spiel zu Spiel schauen“, sagt er. Nach oben zu schauen, lenke nur ab. „Wir wollen uns in der Rückrunde auf die grundlegenden Sachen konzentrieren, auch von Trainerseite“, betont Wirtz, der gegen Helpenstein am Sonntag „ein kampfbetontes Spiel“ erwartet.

Ebenfalls auf 28 Punkte könnte Germania Lich-Steinstraß kommen, wenn das Nachholspiel gegen Arnoldsweiler gewonnen wird. Die Mannschaft von Michael Herrmanns hat in zwei Auswärtspartien vier Punkte geholt (3:2 in Breinig, 2:2 in Schafhausen). Am Sonntag kommt nun der Tabellendritte Zülpich. Die nächste Partie, in der die Spannung im Kampf um Platz zwei weiter erhöht werden kann.

Der Tabellenkeller

Und im Tabellenkeller? Die Sportfreunde Uevekoven haben gegen den hochgehandelten SC Fliesteden mit dem 3:3 nach 0:3-Rückstand und dem 4:3-Sieg beim SV Breinig zwei Ausrufezeichen im Abstiegskampf gesetzt und sind mit nunmehr zwölf Zählern über den Strich geklettert.

Viktoria Arnoldsweiler, der SV Helpenstein und Glesch-Paffendorf rangieren mit zehn Punkten (wobei Arnoldsweiler noch zwei Spiele weniger auf dem Konto hat) dahinter.

Bisher ohne Sieg im neuen Jahr sind Raspo Brand und Kurdistan Düren, die mit jeweils 16 Punkten mehr als nur ein Auge nach unten richten müssen. Die beiden treffen am Sonntag in Aachen aufeinander. Es ist ein richtungsweisendes Duell für beide Teams.

Die Partien des Wochenendes: Uevekoven - Schafhausen (Fr., 20.00), Lich-Steinstraß - Zülpich, Glesch-Paffendorf - Breinig, Arnoldsweiler - Fliesteden (alle So., 15.00), Hürth - SV Eilendorf (So., 15.15), Raspo Brand - Kurdistan Düren (So., 15.45), Teveren - Helpenstein (So., 17.00)

