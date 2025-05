Fußball-Krimi in Heidenheim

Tabellenführer und Verfolger trennen sich friedlich mit einem Unentschieden

Heidenheim erlebte am gestrigen Abend eine packende Vorstellung am Fischerweg, als der heimische Türkspor Heidenheim den Ligaprimus TSG Schnaitheim empfing. Vor einer regelrechten Invasion fußballbegeisterter Anhänger auf dem kleinen Kunstrasenplatz entwickelte sich ein Duell, welches an Spannung und Einsatz keine Wünsche offenließ.