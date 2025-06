Fußball-Kreispokalfinale: Wer holt sich in Wetzlar den Cup?

Wetzlar. Es ist traditionell das Fußball-Highlight an Pfingsten: Das Endspiel um den Wetzlarer Kreispokal, in dem an diesem Montag (14.30 Uhr) der FC Burgsolms auf den SC Waldgirmes trifft. Die Rollen sind klar verteilt – und doch ist im Pokal bekanntlich alles möglich. Stellt der Außenseiter aus Burgsolms nach einer enttäuschenden Verbandsliga-Saison dem Rekordpokalsieger ein Bein? Oder bekommt der SCW als Hessenligist nach zwei Jahren wieder die Hände an den Pott? Wir übertragen das Spiel aus dem Stadion Wetzlar live im Stream. Die Partie wird von Sportreporter André Besler und dem Experten Peter Nagel kommentiert, der den FC Burgsolms acht Jahre lang trainiert hat.