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Pokal
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Fußball-Kreispokal: Burg legt nach der Pause sogar noch zu
Teaser KREISPOKAL DILLENBURG: +++ Der Verbandsligist zieht dank eines Sieges gegen den aus Allendorf verstärkten SSV Sechshelden ins Pokalfinale ein. In der B-Liga dominiert Fellerdilln/N. II den SSV Donsbach +++
Haiger. Zweimal Fußball vom Mittwochabend: Der SSC Burg erreichte dank eines Sieges beim SSV Sechshelden das Kreispokalfinale. In der B-Liga schepperte zwischen der SG Fellerdilln/Niederroßbach II und dem SSV Donsbach außergewöhnlich oft das Torgestänge.