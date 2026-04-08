 2026-04-08T20:34:17.496Z

Pokal

Fußball-Kreispokal: Burg legt nach der Pause sogar noch zu

Teaser KREISPOKAL DILLENBURG: +++ Der Verbandsligist zieht dank eines Sieges gegen den aus Allendorf verstärkten SSV Sechshelden ins Pokalfinale ein. In der B-Liga dominiert Fellerdilln/N. II den SSV Donsbach +++

von Redaktion · Heute, 22:40 Uhr · 0 Leser
– Foto: T. Metz

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SG Fellerdilln/Niederroßbach II

Haiger. Zweimal Fußball vom Mittwochabend: Der SSC Burg erreichte dank eines Sieges beim SSV Sechshelden das Kreispokalfinale. In der B-Liga schepperte zwischen der SG Fellerdilln/Niederroßbach II und dem SSV Donsbach außergewöhnlich oft das Torgestänge.

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