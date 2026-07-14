Fußball-Kreisoberliga startet mit Derby in neue Saison Teaser KOL WEST: +++ Auf der Rundenbesprechung in Werdorf werden die Teams der „KOL“ West für die neue Saison gerüstet. Der Spielplan liefert ein Highlight zum Auftakt, doch es fallen auch klare Worte +++ von Redaktion · Heute, 19:08 Uhr · 0 Leser

Treffen wie in der vergangenen Saison gleich zu Beginn aufeinander – diesmal allerdings eine Klasse höher in der Fußball-Kreisoberliga West: Thomas Markiewicz (in Weiß) empfängt mit seinem FC Werdorf den VfB Aßlar zum Derby am 1. Spieltag. © Steffen Bär

Aßlar-Werdorf. Zwei Aufsteiger im Derbykracher unter sich, ein heißes Spiel in Beilstein und ein Rundenauftakt zur „besten Sendezeit“ am Freitagabend: Der neue Spielplan in der Fußball-Kreisoberliga West liefert gleich zum Start die ersten Highlights.