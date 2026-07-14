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Ligavorschau
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Fußball-Kreisoberliga startet mit Derby in neue Saison
Teaser KOL WEST: +++ Auf der Rundenbesprechung in Werdorf werden die Teams der „KOL“ West für die neue Saison gerüstet. Der Spielplan liefert ein Highlight zum Auftakt, doch es fallen auch klare Worte +++
Aßlar-Werdorf. Zwei Aufsteiger im Derbykracher unter sich, ein heißes Spiel in Beilstein und ein Rundenauftakt zur „besten Sendezeit“ am Freitagabend: Der neue Spielplan in der Fußball-Kreisoberliga West liefert gleich zum Start die ersten Highlights.