Fußball-Kreisoberliga: Silberg/Eisenhausen wagt Neuanfang

Silberg/Eisenhausen. Der Neustart beim Fußball-Kreisoberligisten SG Silberg/Eisenhausen trägt den Namen David Immel. Nach vier Jahren unter Sebastian Dietrich soll der bisherige Co-Trainer des FC Ederbergland II neue Gedanken einbringen, ohne dabei alles auf links zu drehen. Der erste Eindruck aus der Vorbereitung fällt für Immel grundsätzlich positiv aus. Zwar erschweren zahlreiche Urlaubsabwesenheiten eine kontinuierliche Arbeit, doch die Spieler, die auf dem Platz stehen, nehmen seine Vorgaben an. „Jeder zieht voll mit und ist zu 100 Prozent dabei“, sagt der neue Coach. Für eine Mannschaft, die sich nach mehreren stabilen Kreisoberliga-Jahren neu sortieren muss, ist das zunächst das wichtigste Signal.