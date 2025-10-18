Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Fußball-Kreisoberliga: „Kacktor“ stoppt den Gladenbacher SC
Teaser KOL NORD: +++ Die Sportfreunde/Blau-Gelb Marburg II gewinnen das chancenarme Spitzenspiel am Freitagabend in Gladenbach dank eines frühen Treffers und verdrängen die Heimelf vom dritten Platz +++
Gladenbach. In der Fußball-Kreisoberliga Nord haben die SF/Blau-Gelb Marburg II am Freitagabend die Erfolgsserie des Gladenbacher SC beendet und die Hinterländer mit einem 1:0-Auswärtssieg von Platz 3 verdrängt.