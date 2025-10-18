 2025-10-15T11:43:40.576Z

Ligabericht
Kein Durchkommen für Gladenbach. Hier schirmt der Marburger Louis Liese den Ball gegen Sebastian Dittel ab, sein Teamkollege Nikola Gaik steht zur Absicherung bereit. © Christoph Heuser
Fußball-Kreisoberliga: „Kacktor“ stoppt den Gladenbacher SC

Teaser KOL NORD: +++ Die Sportfreunde/Blau-Gelb Marburg II gewinnen das chancenarme Spitzenspiel am Freitagabend in Gladenbach dank eines frühen Treffers und verdrängen die Heimelf vom dritten Platz +++

Gladenbach. In der Fußball-Kreisoberliga Nord haben die SF/Blau-Gelb Marburg II am Freitagabend die Erfolgsserie des Gladenbacher SC beendet und die Hinterländer mit einem 1:0-Auswärtssieg von Platz 3 verdrängt.

Den kompletten Bericht lest ihr bei unserem Kooperationspartner mittelhessen.de (PLUS-Inhalt) unter diesem Link.

