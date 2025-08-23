 2025-08-21T14:07:42.707Z

Ligavorschau
Im Heimspiel gegen die SG Nordkreis wollen Trainer Nils Waldschmidt und der Gladenbacher SC den ersten Dreier der Saison einfahren. © Jens Schmidt
Im Heimspiel gegen die SG Nordkreis wollen Trainer Nils Waldschmidt und der Gladenbacher SC den ersten Dreier der Saison einfahren. © Jens Schmidt

Fußball-Kreisoberliga: Ist beim GSC „Dampf auf dem Kessel“?

Teaser KOL NORD: +++ Der Gladenbacher SC hofft in der Fußball-Kreisoberliga daheim gegen Nordkreis auf den ersten Saisonsieg. Auswärts gehen Weidenhausen und Türk Gücü Breidenbach auf Punktejagd +++

Verlinkte Inhalte

KOL GI/MR Nord
Breidenbach
FSG Südkreis
SV Großseelh
FV Wehrda

Marburg-Biedenkopf. Nach erst drei Spieltagen lassen sich noch keine verlässlichen sportlichen Rückschlüsse ziehen, wo die Clubs in der Fußball-Kreisoberliga stehen. Dennoch liefert die bisherige Punkteausbeute nach 270 Minuten durchaus erste Tendenzen.

Den kompletten Bericht lest Ihr bei unserem Kooperationspartner mittelhessen.de (PLUS-Inhalt) unter diesem Link.

Aufrufe: 023.8.2025, 19:33 Uhr
RedaktionAutor