Fußball-Kreisoberliga: Ist beim GSC „Dampf auf dem Kessel“?

Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Marburg-Biedenkopf. Nach erst drei Spieltagen lassen sich noch keine verlässlichen sportlichen Rückschlüsse ziehen, wo die Clubs in der Fußball-Kreisoberliga stehen. Dennoch liefert die bisherige Punkteausbeute nach 270 Minuten durchaus erste Tendenzen.