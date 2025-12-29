Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Fußball-Kreisoberliga: Hinter dem Dominator enges Gedränge
Teaser KOL NORD: +++ Selbst der souveräne Tabellenzweite Großseelheim hechelt der Hessenliga-Reserve weit hinterher. Drei Hinterland-Teams drängeln sich im Verfolgerfeld, eines trägt die Rote Laterne +++
Marburg-Biedenkopf. Die Fußball-Kreisoberliga Nord geht mit einem Dominator, einem Favoriten auf die Gruppenliga-Relegation, einem ellenlangen Verfolgerfeld und engem Gedränge im und vor dem Tabellenkeller in die Winterpause.