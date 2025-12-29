 2025-12-17T10:26:01.779Z

Ligabericht
Nikolai Achenbach (rechts) und die SG Silberg/Eisenhausen zeigte daheim gegen den schier übermächtigen TSV Eintracht Stadtallendorf II eines ihrer besten Saisonspiele, dennoch schoss Topgoalgetter Guilherme Appel Prestes da Silva (Mitte) den Spitzenreiter mit drei Toren in der Schlussphase zum 3:1-Sieg. © Jens Schmidt
Nikolai Achenbach (rechts) und die SG Silberg/Eisenhausen zeigte daheim gegen den schier übermächtigen TSV Eintracht Stadtallendorf II eines ihrer besten Saisonspiele, dennoch schoss Topgoalgetter Guilherme Appel Prestes da Silva (Mitte) den Spitzenreiter mit drei Toren in der Schlussphase zum 3:1-Sieg. © Jens Schmidt

Fußball-Kreisoberliga: Hinter dem Dominator enges Gedränge

Teaser KOL NORD: +++ Selbst der souveräne Tabellenzweite Großseelheim hechelt der Hessenliga-Reserve weit hinterher. Drei Hinterland-Teams drängeln sich im Verfolgerfeld, eines trägt die Rote Laterne +++

Verlinkte Inhalte

KOL GI/MR Nord
Breidenbach
FSG Südkreis
SV Großseelh
FV Wehrda

Marburg-Biedenkopf. Die Fußball-Kreisoberliga Nord geht mit einem Dominator, einem Favoriten auf die Gruppenliga-Relegation, einem ellenlangen Verfolgerfeld und engem Gedränge im und vor dem Tabellenkeller in die Winterpause.

Den kompletten Bericht lest ihr bei unserem Kooperationspartner mittelhessen.de (PLUS-Inhalt) unter diesem Link.

Aufrufe: 029.12.2025, 21:36 Uhr
RedaktionAutor