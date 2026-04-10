Fußball-Kreisoberliga: Die SG Mittenaar kehrt zurück Teaser KOL WEST: +++ Der TSV Bicken und der TSV Ballersbach werden 2026/2027 zwei gemeinsame Teams stellen. Das wird sich bereits jetzt auf den Aufstiegs- und den Abstiegskampf auswirken +++ von Redaktion · Heute, 22:01 Uhr · 0 Leser

In der aktuellen Saison spielen Kai Schmidt (r.) und Co. bereits in der B-Liga unter dem Namen „SG Mittenaar“ - hier in einem Punktspiel gegen Marcel Schneider und den SV Oberscheld. Zur kommenden Runde 2026/2027 sollen auch die ersten Mannschaften des TSV Bicken und des TSV Ballersbach zusammengeführt werden. © Lars Hinter

Mittenaar. In dieser Woche gingen der TSV Bicken und der TSV Ballersbach an die Öffentlichkeit: Sie werden die SG Mittenaar, die schon zwischen 1990 bis 2012 bestand, zur Saison 2026/2027 wiederbeleben. Das Ziel: den Fußball im mittleren Aartal langfristig zu sichern. Mit welchem Personal, in welchen Spielklassen, und warum sich die Planungen schon jetzt auf den Aufstiegskampf in der Fußball-Kreisoberliga West und auf den Abstiegskampf in der A-Liga Dillenburg auswirken. Vier Fragen, vier Antworten.