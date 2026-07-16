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Ligavorschau
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Fußball-Kreisligen: Fällt der Startschuss schon am 29. Juli?
Teaser KREIS BIEDENKOPF: +++ Im Fußballkreis Biedenkopf schrumpft das A-Liga-Feld auf 15, die B-Liga auf 13 Mannschaften. Die Kirmes in Breidenstein sorgt womöglich für einen sehr frühen Punktspielstart +++
Biedenkopf-Wallau. Auch die Vorrundenbesprechung der Fußball-Kreisligen Biedenkopf hat Diether Achenbach am Dienstag in der regulären Spielzeit über die Bühne gebracht – auch wenn mancher Verein in Sachen Terminabstimmung nicht ganz so gut Vorarbeit geleistet hatte, wie vom Kreisfußballwart erhofft. Der Startschuss zur Punktspielrunde im Hinterland wird womöglich schon am 29. Juli fallen.