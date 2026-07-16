Fußball-Kreisligen: Fällt der Startschuss schon am 29. Juli?

Relaxte Stimmung herrschte unter den Vertretern der Hinterländer Kreisliga-Vereine am waremen Dienstagabend im Sportheim des FV Wallau. © Jens-Peter Kauer

Biedenkopf-Wallau. Auch die Vorrundenbesprechung der Fußball-Kreisligen Biedenkopf hat Diether Achenbach am Dienstag in der regulären Spielzeit über die Bühne gebracht – auch wenn mancher Verein in Sachen Terminabstimmung nicht ganz so gut Vorarbeit geleistet hatte, wie vom Kreisfußballwart erhofft. Der Startschuss zur Punktspielrunde im Hinterland wird womöglich schon am 29. Juli fallen.