Fußball-Kreisliga A Heinsberg: Würm-Lindern steigt in die Bezirksliga auf

Großer Erfolg: Würm-Lindern sicherte am letzten Spieltag Platz zwei ab, der zum Aufstieg in die Bezirksliga berechtigt. – Foto: Karl-Heinz Hamacher

In der Fußball-Kreisliga A macht die Mannschaft den Aufstieg mit einem 5:1 gegen Dremmen perfekt.

SV Golkrath – Dynamo Erkelenz 0:6 (0:4): Bei Erkelenz war von Beginn an zu spüren, dass man das Spiel unbedingt gewinnen wollte, während bei Golkrath die Saison schon beendet schien, auch wenn man im Laufe des Spiels wieder besser in die Partie kam und zumindest zeitweise dagegenhielt. Mit einem frühen Doppelschlag von Thomas Schmidt (13.) und Max Wessel (15.) stellte Erkelenz früh die Weichen, und man ließ sich das Heft des Handelns auch nie aus der Hand nehmen. Batin Bozkurt (33.) und Max Wessel (45.) machten schon vor der Pause alles klar. Im zweiten Durchgang versuchte auch Golkrath, offensiver zu werden, um den Ehrentreffer zu erzielen, was am Ende aber nicht gelang. Die Gäste hatten weiterhin gute Möglichkeiten, von denen Batin Bozkurt (58.) und Razvan Duma (71.) zwei weitere zum 6:0-Endstand nutzten.

SG Union Würm-Lindern – TuS Rheinland Dremmen 5:1 (2:0): Mit einem Sieg wollte Würm-Lindern den zweiten Rang perfekt machen, und entsprechend konzentriert ging man auch von Beginn an zu Werke. Man hatte gute Möglichkeiten, war aber vor dem Tor nicht effizient genug. Man führte verdient durch Treffer von Marc Röhlen (16.) und Eric Thevis (27.) mit 2:0, doch man verpasste es, weiter nachzulegen. Und so ließ man die gut dagegenhaltenden Gäste im Spiel, und nach dem Anschlusstreffer von Mats Winkens (55.) war es plötzlich ein umkämpftes Spiel, in dem Dremmen durchaus auch den Ausgleich hätte schaffen können. Erst mit dem 3:1 durch Benjamin Jansen (73.) bekam Würm-Lindern wieder mehr Ruhe rein. Mit dem 4:1 durch Tim Janes (79.) war das Spiel endgültig entschieden, und in der Nachspielzeit traf Niklas Spelz noch zum 5:1. Mit dem Sieg sicherte sich Würm-Lindern den zweiten Platz und damit den Aufstieg in die Bezirksliga, sofern der Verband den Anträgen von Glesch-Paffendorf und dem 1. FC Düren zustimmt.

SC Selfkant – SV Grün-Weiß Karken 5:1 (3:1): Selfkant wollte die kleine Möglichkeit auf Platz zwei am Leben erhalten und legte los wie die Feuerwehr. Bram Loete (2.) und Levi Maassen (8.) stellten schon früh auf 2:0, und man ließ die abgestiegenen Karkener nie ins Spiel kommen. Hinrik-German Heidlas (25.) erhöhte, und Tim Bakker (27.) verpasste dann vom Elfmeterpunkt das 4:0. Karken verkürzte durch Sam Belizaire (32.) auf 1:3, und im zweiten Durchgang sah Selfkants Tino Beckers (67.) die Rote Karte. Wer jetzt aber dachte, das Spiel könnte noch einmal kippen, der sah sich getäuscht. Selfkant hatte weiter alles im Griff und erzielte durch Tim Bakker (74.) und Yannick Nachbar (88.) die weiteren Treffer, auch wenn das am Ende aufgrund des Ergebnisses von Würm-Lindern nicht zu Platz zwei reichte.

SV Brachelen – SV Breberen 5:3 (2:3): Breberen war von Beginn an heiß wie Frittenfett und legte mit viel Elan los. Felix Senft (5.) traf zur Führung, anschließend kam Brachelen aber besser ins Spiel und hatte die reifere Spielanlage. Trotzdem erhöhte Breberen durch einen Abstauber von Mirko Scheufen (24.) auf 2:0, doch Brachelen schlug zurück. Erst war Justin Birkenheuer (33.) erfolgreich, ehe Moritz Leuner (35.) per Kopf ausglich. Doch auch Breberen wollte sich in dem nun gutklassigen und rasanten Spiel nicht zweimal bitten lassen. Per Volleyabnahme traf Luis Seferens (36.) zur erneuten Führung. Im zweiten Durchgang übernahm dann aber Brachelen immer mehr. Alexander Kohlen (68.) glich aus, und kurz danach sorgte Marco Weingart (75.) für die Führung. Breberen versuchte, das Spiel erneut zu drehen, doch per Konter in der letzten Minute entschied Noah Frings (90.) das Spiel.

SV Viktoria RW Waldenrath/Straeten – SV Scherpenseel-Grotenrath 5:0 (2:0): Für Scherpenseel-Grotenrath ging es um alles, und es musste unbedingt ein Sieg her. Doch das Spiel begann schlecht für die Gäste, als Lukas Hermann (7.) früh zur Führung für Waldenrath/Straeten traf. Scherpenseel-Grotenrath war bemüht, doch gerade in der Offensive zu ideenlos, um Waldenrath/Straeten allzu häufig in Gefahr zu bringen. Die Gastgeber machten über weite Strecken das Spiel und hatten schon vor dem Wechsel weitere gute Möglichkeiten. Doch erst Lukas Hermann (42.) erhöhte, und auch im zweiten Durchgang wollte lange Zeit die Entscheidung nicht gelingen. Die Offensive der Gäste hatte man aber weiter gut im Griff und erhöhte durch Fynn Pöttgens (72. und 85.) und Hendrik Beumers (74.) auf 5:0 und besiegelte so den Abstieg der Gäste.

SV Roland Millich – VfR Übach-Palenberg 10:1 (2:0): Im letzten Saisonspiel ließ es Millich noch einmal richtig krachen. Nachdem man in der ersten Hälfte schon überlegen war, Übach-Palenberg aber noch einigermaßen dagegenhielt, brachen im zweiten Durchgang alle Dämme. Fabian Reimann (5.) und Michel Rekas (21.) hatten vor dem Wechsel für die 2:0-Führung gesorgt. Spätestens mit dem 3:0 durch Jordi Orbons (50.) war das Spiel dann entschieden. Millich machte offensiv weiter und bekam nun viele Räume und schaffte durch weitere Tore von Manuel Memenga (58., 79. und 81.), Yannick Schenesse (65.), Yannick Wersich (67.) und Fabian Reimann (82. und 89.) den zweistelligen Sieg. Den Ehrentreffer für Übach-Palenberg erzielte Kenan Uzun (70.) zum zwischenzeitlichen 1:6.

BC 09 Oberbruch – FC Germania Rurich 0:1 (0:0): Für beide Teams ging es um nicht mehr viel, doch man wollte sich gut aus der Saison verabschieden. So legte man viel Wert auf die Defensivarbeit, und Chancen blieben Mangelware. Oberbruch kam im Laufe des Spiels besser rein und erspielte sich einige Möglichkeiten, die man aber allesamt vergab. Auf der Gegenseite hatte Oberbruchs Abwehr die Ruricher gut im Griff, doch die einzige große Chance der Gäste nutzte Jetlir Salihaj (73.) zur Führung für die Gäste, die diese bis zum Schlusspfiff verteidigten.

FC Union Schafhausen II – FSV Geilenkirchen 3:6 (1:3): Geilenkirchen wollte mit einem Sieg alles klarmachen in Richtung Klassenerhalt und zeigte von Beginn an viel Einsatz. Torjäger Philipp Heinrichs (3.) traf früh zur Führung für Geilenkirchen, doch Schafhausen wollte nicht abschenken und war bemüht, ins Spiel zurückzukommen. Personell pfiff der Gastgeber aus dem letzten Loch, doch durch Kai Franken (15.) kam man zum Ausgleich. Allerdings war der defensive Auftritt von Schafhausen an diesem Tag nicht gut, und man leistete sich zu viele Fehler. Zweimal Heinrichs (19. und 20.) nutzte das zum 1:3, und kurz nach dem Wechsel erhöhte Niklas Jansen (47.) auf 1:4. Nach vorne hin zeigte Schafhausen ein gutes Spiel und konnte durch Felix Grafen (48.) schnell verkürzen. Am Ende konnte Geilenkirchen nach weiteren Treffern von Heinrichs (73.) und Fabrice Schmidt (88.) einen deutlichen und hochverdienten Sieg feiern. Den Schlusspunkt setzte Schafhausen dann mit dem 3:6 durch Joda Nehen (89.).

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