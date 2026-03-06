Fußball-Kreisliga A Düren: Für Freialdenhoven ist die Saison gelaufen

Eines ist sicher, Barmens Trainer David Rosenbaum wird seine Spieler gegen die Borussia nach vorne peitschen. – Foto: sf.

In der Fußball-Kreisliga A Düren trifft Barmen am Samstag auf Freialdenhoven. Dirk Lehmann verlängert bei der Borussia.

Wenn Barmens Trainer David Rosenbaum an das bevorstehende Samstagnachmittagsspiel (16.30 Uhr) gegen Borussia Freialdenhoven denkt, dann hat er innerlich die 1:4-Klatsche von Wenau vom vorigen Wochenende abgehakt.

„Wir waren saft- und kraftlos, wir haben sehr schlecht gespielt und hochverdient verloren.“ Darüber sei intensiv gesprochen worden. Mit der Folge, dass die 90 Minuten für alle abgehakt seien. „Es steht fest, dass wir uns anderes präsentieren werden gegen die Borussia.“ Soweit die Worte, denen nun Taten folgen sollen. Dies bezieht sich nach Rosenbaums Aussagen auch auf die Defensivarbeit, die gegen die Jugendsportler auch schlecht gewesen sei. „Es fehlten wegen Krankheit einige Spieler, die sind Gott sei Dank zurück.“

Zu viele Gegentore

Dies ändere aber nichts an der Tatsache, dass man bisher zu viele Gegentore kassiert habe. Gleich 45-mal musste der Salingia-Keeper die Bälle aus dem Netz holen, dem stehen 30 Tore gegenüber. Eine Bilanz, die Barmen auf dem 14. Tabellenplatz verharren lässt. Angesichts der Rückkehrer meint Rosenbaum, einen ordentlichen Kader aufstellen zu können. Gegen einen Gast, der bisher nicht nur gut unterwegs ist, sondern sicherlich noch beim Kampf um die Spitzengruppe ein Wörtchen mitreden dürfte. „Die haben Erfahrung, sind eingespielt, haben mit Pascal Schneider eine unglaubliche Offensivkraft.“

Aber auch selbst wünscht sich Rosenbaum, dass seine Mannschaft Akzente setzt. Ebenfalls mittels seiner Stürmer, nennt die Namen von Minator Haidari, Joshua Michel oder zum Beispiel Mykhailo Torkot. Insgeheim hofft er darauf, dass Freialdenhoven durch das Nachholspiel am Mittwochabend in Oberzier das eine oder andere Körnchen hat liegen lassen. Wenn ein Remis gelingen würde, wäre dies schon toll, besonders im Hinblick auf die kommenden Spiele gegen Koslar, Frenz und Lohn, in denen es sich entscheiden wird, wo die sportliche Reise der Salingia hingehen wird.

Soll heißen: Man bleibt A-Ligist oder aber muss schon nach einem Jahr wieder in die B-Liga zurück. „Die Saison ist gelaufen, dies ist zwar sehr bitter, aber jetzt können wir nur versuchen, so lange wie möglich oben in der Spitzengruppe zu bleiben“, reagierte ein mehr als frustrierter Freialdenhovener Trainer Dirk Lehmann nach dem 2:3 im Nachholspiel beim BC Oberzier, der in der Pause mit 1:2 zurückgelegen hatte. Die Borussia behielt auch nach der Pause die Hoheit, dominierte, nutzte aber die guten Torchancen einfach nicht. „Und da kommt dann ein Marvin Kornetzky daher, haut das Leder aus 25 Metern genau ins Tordreieck.“ Lehmann wollte sich gar nicht an diese entscheidende Szene erinnern, denn mit der kippte das Spiel, der BC nahm Fahrt auf, schaffte nur vier Minuten später durch Jannis Neulen das 3:2, kassierte damit die drei Punkte.

„Große Enttäuschung“

Die möchte der Borussen-Coach gerne im Samstagsspiel gegen Barmen „zurückholen“. Was, so betont er, schwer werde. „Barmen darf man auch angesichts der Tabellensituation nicht unterschätzen. Ich weiß nicht, wie meine Mannschaft die Schlappe von Oberzier verkraften wird. Für uns alle war es eine große Enttäuschung.“ Fraglich sei auch noch die Aufstellung angesichts einiger angeschlagener Akteure. Betrachtet Lehmann schon jetzt die Saison als gelaufen, kann er der neuen schon jetzt einiges abgewinnen. Denn er hat vor wenigen Tagen seinen Kontrakt mit der Borussia verlängert.

Die Spiele am Wochenende: Barmen – Freialdenhoven (Sa., 16.30), Golzheim - Koslar, Burgwart – Welldorf-Güsten (beide Sa., 14.30), Winden – Oberzier, Düren 77 – Frenz, Jülich 10/97/SV Hoengen – Wenau, Nörvenich-Hochkirchen – Huchem-Stammeln (alle So., 15.00), SW Düren – Lohn (So., 15.30).

Dieser Artikel kommt von unserem Partner Aachener Zeitung. Noch mehr spannende Portraits, Reportagen, Livesstreams, Interviews und Analysen zu deinen Lieblingsteams in der Region findest du auf http://www.aachener-zeitung.de